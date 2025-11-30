斯里兰卡受气旋侵袭 增至193死

（法新社可伦坡30日电） 气旋迪特瓦（Cyclone Ditwah）在斯里兰卡引发豪雨和洪患，造成全国各地至少193人丧生、228人失踪，斯里兰卡政府今天持续努力应对首都可伦坡（Colombo）局部地区灾情。

斯里兰卡国家灾害管理中心（Disaster Management Centre，DMC）表示，可伦坡北部地区面临严重洪患之际，流经当地的凯勒尼河（Kelani River）水位续升。

DMC指出，受气旋迪特瓦带来连日豪雨影响，全国已有193人罹难，另有228人失踪。

该气旋已于昨天离开斯里兰卡，DMC一名官员对此表示：「虽然气旋已经离开，但河川上游持续降下大雨，淹没凯勒尼河沿岸的低洼地区。」

斯里兰卡总统迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）昨天宣布全国进入紧急状态，以因应气旋后续灾情，并呼吁国际社会提供援助。

印度率先驰援斯里兰卡，包括运送赈灾物资和出动2架直升机与机组人员协助救援任务；日本表示将派遣工作小组评估迫切需求，并允诺进一步提供协助。

DMC还说，虽然全国雨势已趋缓，但灾情最严重的中部地区多条道路仍无法通行。

据报导，这个气旋摧毁逾2万户民宅，有12万2000人暂时安置到政府安排的临时避难处所，另有83万民众因洪灾流离失所，需要协助。