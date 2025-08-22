The Swiss voice in the world since 1935

斯里兰卡政府肃贪　前总统威克瑞米辛赫遭逮捕

（法新社可伦坡22日电） 南亚国家斯里兰卡的警方今天以贪污罪嫌逮捕前总统威克瑞米辛赫，使他成为现任总统迪桑纳亚克的左派新政府上台后展开的肃贪行动当中，被捕的在野人士里地位最高的1位。

法新社报导，迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）去年9月以打击贪腐为政见击败威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）当选总统上台后，便由国家的反贪污单位来带领肃贪行动。

1名斯里兰卡警探告诉法新社，现年76岁的威克瑞米辛赫因2023年9月赴英国伦敦出席1所英国大学替他妻子举办的典礼相关问题而接受侦讯，并在讯后遭到羁押。

这名警官还说，他们以挪用国家资源于私人目的罪名起诉威克瑞米辛赫，「我们将把他交由可伦坡堡垒区（Colombo Fort）地方法官审理」。

威克瑞米辛赫当年是先前往古巴首都哈瓦那（Havana）出席77国集团（G77）峰会，回程途中转往伦敦，陪同妻子梅特莉（Maithree）出席武弗哈普敦大学（University of Wolverhampton）授予她荣誉教授头衔的典礼。

斯里兰卡警察刑事侦查处（CID）指控威克瑞米辛赫以公款支付私人访问行程，他的随扈也由国家付费。

威克瑞米辛赫的办公室先前已否认他滥用总统职位访问伦敦，他也坚称妻子的访英费用是由她个人支付，并未动用公款。

自从迪桑纳亚克上台后，已有数名斯里兰卡重要在野政治人物因贪污罪名遭到关押，最高被判刑25年。这些人当中包括2名前高阶部长。

