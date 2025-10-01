日本：承诺投资美国5500亿美元 双方没有歧见

afp_tickers

2 分钟

（法新社东京1日电） 代表日本政府与美国协商关税的特使赤泽亮正今天说，作为日美近期签署的贸易协议的一部分，有关东京将投资5500亿美元于美国，两国之间「没有歧见」。

白宫表示，依据美日协议降低关税威胁的条款，东京将把这笔资金投资在美国。

韩国则在7月最后一刻与美国达成关税协议，首尔同意投资美国3500亿美元作为减免关税的条件。

美国总统川普（Donald Trump）日前在白宫椭圆形办公室告诉记者：「我们有日本的5500亿美元，韩国是3500亿美元，这些都是预付。」

不过，美日政府签署的备忘录并未明确要求立即付款，而是表示这笔资金将「不定期」支付。

备忘录同时规定，华府一旦选定投资项目后，东京必须在45天内提供所需资金，否则可能面临更高关税。

赤泽亮正说，其实5500亿美元中，只有1到2%属于实际投资，其余则为贷款及贷款担保。

他今天受访表示，华府「并不特别在意投资、贷款与担保之间的差异」。

他告诉媒体：「我不认为双方有任何歧见。为避免产生歧见，美方提出备忘录，日本也作出回应，最后双方签署了这份文件。」

他还说：「备忘录不是条约，也不具法律约束力。这只是一份行政性文件，载明双方的共识，我相信双方都有这样的共识。」