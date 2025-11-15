日相高市言论掀波澜 北京吁公民暂勿前往日本

（法新社北京15日电） 中日关系因为日本首相高市早苗「台湾有事」的相关发言，紧张情势升温。北京当局昨天突然发布通知，呼吁中国公民暂时避免前往日本。

中国外交部和中国驻日大使馆14日的通知称「今年以来，日本社会治安不靖，针对中国公民违法犯罪案件多发，发生多起在日中国公民遇袭事件，部分案件迄未侦破，中国公民在日本安全环境持续恶化。近日，日本领导人公然发表涉台露骨挑衅言论，严重恶化中日人员交流氛围，给在日中国公民人身和生命安全带来重大风险」。

「外交部和中国驻日本使领馆郑重提醒中国公民近期避免前往日本，已在日中国公民密切关注当地治安形势，提高安全防范意识，加强自我保护」。

高市7日在众议院接受质询时表示，如果「台湾有事」伴随对方使用武力的情况，有可能构成安全保障法制中，日本能够行使集体自卫权的「存亡危机事态」，但仍要看实际发生的个别具体情况。

中国外交部副部长孙卫东13日召见日本驻中国大使金杉宪治，对于高市「台湾有事」的发言提出抗议，要求撤回。

日本14日立刻以相同行动回应，外务省事务次官船越健裕下午召见中国驻日大使吴江浩，再次针对中国驻大阪总领事薛剑的斩首言论提出强烈抗议，要求中方采取适当应对措施。