普丁致信金正恩 称两国友谊「牢不可破」

2 分钟

（法新社首尔25日电） 北韩中央通信社（KCNA）昨天报导，俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）在致北韩领导人金正恩的新年贺电中，盛赞两国拥有「牢不可破的友谊」。

在上周送达平壤的这封信中，普丁赞扬北韩士兵协助莫斯科对抗乌克兰的作战行动，并表示这证明两国间「患难与共的战斗同袍情」。

南韩与西方情报机构估计，北韩在2024年向俄罗斯派遣超过1万名士兵，主要部署在库斯克地区（Kursk），并提供炮弹、飞弹及远程火箭系统。

根据北韩中央通信社，普丁写道：「北韩人民军士兵英勇投入解放被占领库斯克地区的战斗，以及随后北韩工兵在俄罗斯领土上的活动，清楚证明双方牢不可破的友谊。」 他还说，去年6月他访问平壤期间签署的「全面战略合作伙伴关系历史性条约」，在「我们的共同努力下」，各项条款均已获得落实。

该协定包含共同防御条款，承诺若任何一方遭受武装侵略，另一方将立即提供军事支援。

普丁表示，平壤与莫斯科的紧密关系将「有助于建立多极化世界的公正秩序」。

南韩情报机构估计，约有2000名被派往支援俄罗斯的北韩士兵阵亡。北韩直到今年4月才证实，曾派遣部队支援俄罗斯在乌克兰的战争，并承认有士兵在战斗中阵亡。 自此之后，金正恩亲自接见为俄罗斯在俄乌战争中战死的士兵家属，并对他们「难以承受的痛苦」致哀。