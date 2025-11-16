智利选战聚焦治安与移民 川普式政策引发关注

（法新社圣地牙哥15日电） 智利选民明天将投票选出新总统，这次选举聚焦当地日趋恶化的治安与移民问题，不仅掀起「铁腕」呼声，也有候选人扬言将祭出类似川普（Donald Trump）的大规模驱逐措施。

智利向来是拉丁美洲最安全的国家之一，但过去10年谋杀、绑架与勒索案件大幅增加，令民众人心惶惶。

选前民调显示，主要左翼候选人、由广泛执政联盟推举的51岁共产党人贾拉（Jeannette Jara），可望在明天的第一轮投票中胜出。

然而，极右派领袖卡斯特（Jose Antonio Kast）则被看好在12月的决选中取胜。

卡斯特本周在首都圣地牙哥（Santiago）举行最后造势活动时，56岁支持者鲁斯（Jacqueline Ruz）告诉法新社说：「我们需要一个展现铁腕作风的人物。」

即将卸任的中间偏左总统波里奇（Gabriel Boric）因宪法规定不得寻求连任，在他任内，谋杀率自2022年以来下降10%，至10万分之6。然而，智利民众仍对愈趋暴力的犯罪活动感到不安，并将问题归咎于委内瑞拉和其他拉丁美洲国家的帮派涌入。

被称为「智利版川普」的卡斯特承诺，将在与玻利维亚接壤的沙漠边界兴建围墙、围栏及壕沟，杜绝非法移民。玻利维亚是来自智利北方较贫困国家移民的主要入境通道。

选前，卡斯特发出最后通牒，要求33.7万名无证移民出售财产自动离境，否则若他当选，他们就将遭强制驱逐并失去一切。

本次选举被视为南美洲左派未来的风向球，左派势力近来已在阿根廷、玻利维亚遭受挫败，明年哥伦比亚和巴西选举也面临重大挑战。

若卡斯特当选，将成为自1973至1990年皮诺契特（Augusto Pinochet）军事独裁以来的首位极右领袖。