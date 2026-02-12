曾见过艾普斯坦一次 爱马仕执行长：他名声烂透了

（法新社巴黎12日电） 法国精品品牌爱马仕执行长杜马今天表示，曾在2013年与已故性犯罪富豪艾普斯坦有过一面之缘，艾普斯坦当时在未受邀的情况下，与美国名导伍迪艾伦等宾客一起参观爱马仕一处工坊。

杜马（Axel Dumas）在爱马仕（Hermes）公布全年财报时表示：「我与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）仅有过一次接触，是在2013年3月。」

杜马说，艾普斯坦当时其实并未受邀，而是跟随伍迪艾伦（Woody Allen）夫妇与其他宾客一同前来。

美国司法部近日公布大量与艾普斯坦有关的调查文件，其中一张照片是3人在巴黎近郊的爱马仕工坊合影。杜马说，有人随手拍下这张即兴照片，而艾普斯坦似乎一直珍藏着。

杜马还说：「他当时的名声确实糟透了。」

杜马补充说，在那之后，艾普斯坦曾3度求见他，「但我每次都拒绝」。法新社查阅艾普斯坦档案中的电子邮件，邮件内容显示杜马的助理曾多次以「行程紧凑」等理由予以婉拒。

杜马说，艾普斯坦在2016年参加一场慈善拍卖会，并在会中标得爱马仕提供的拍品，即一门工坊课程，「当我们得知得标者是他，我们拒绝履行交易，并以等额款项补偿该慈善机构」。

他还透露，艾普斯坦曾连系爱马仕，希望爱马仕为他重新装潢他的私人飞机，但爱马仕拒绝了他。

杜马说：「我无法确切说明我们当时对他的了解有多少，毕竟那已经是13年前的事情，但他当时已是恶名昭彰。」（编译：刘文瑜）