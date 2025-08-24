The Swiss voice in the world since 1935

李在明访白宫　川普可能着眼北韩议题突破新契机

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普重返白宫后，宣称自己终结6、7场战争，但北韩尚未进入他第2任期关注范围。提倡对北韩采怀柔政策的韩国新总统李在明将于明天访白宫，届时川普可能有机会发挥。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）两韩事务专家车维德（Victor Cha）表示，川普「渴望大新闻」，而他与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）聚焦乌克兰战争的阿拉斯加峰会进展不如预期，或许会让川普更想让美韩领袖会晤圆满成功。

川普第1个总统任期与北韩领导人金正恩3度会面，他之后曾表达对金正恩的强烈好感，但现在川普可能会发现金正恩不同于以往，即是变得更为大胆。

根据西方及韩国情报单位，北韩派出逾万名官兵且提供武器支援俄罗斯侵略乌克兰。车维德分析说：「如果有某个缘故让北韩对于跟韩国和美国对话不感兴趣，他们从俄国那里得到的一切就是原因。」

北韩一直拒绝放弃自身核计画，在美国及以色列轰炸伊朗的敏感核设施后，北韩这项立场很可能变得更加强硬。

从今年1月以来，川普和美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）都打破往例，称呼北韩为「核强权」，不过他们似乎无意承认北韩有权拥有核武。

韩国新任总统李在明已经提出朝鲜半岛非核化方案，计划透过「冻结、缩减、废弃核武器与飞弹」的3个阶段实现目标。

华府智库史汀生研究中心（Henry L. Stimson Center）两韩计画高级研究员李敏英（Rachel Minyoung Lee）认为，李在明的立场很可能引起川普共鸣，因为川普亟思跟北韩交涉。

她指出：「从韩国政府的角度来看，使川普政府接受其北韩政策，将是一次重大外交胜利。因为这不仅让两国意见一致，还能降低美国致力与北韩交涉时，首尔当局遭到排挤的可能性。」

但李敏英质疑北韩是否会支持以非核化为最终目标的外交行动，无论是否分阶段实施。

她说道：「鉴于地缘政治局势对北韩有利，而且北韩认为与俄罗斯的关系存在长期机遇，北韩没理由接受这样的提议。」

