极右派青年遇害引政治紧张 法国各界吁理性应对

afp_tickers

2 分钟

（法新社里昂14日电） 针对有法国极右派青年在一场强硬左派议员相关集会的场边遭人殴打致死，总统马克宏今天呼吁民众保持冷静与克制。

目前仅知丧生的青年23岁、名为昆丁（Quentin）。由于法国极右派与强硬左派目前均聚焦2027年总统大选，昆丁之死已让两派间本就紧绷的局势再度升级。

昆丁是在12日送医。据支持者描述，他当时正在里昂的巴黎政治学院（Sciences Po）分校，为抗议强硬左派欧洲议会议员哈山（Rima Hassan）演说的示威活动提供维安，却遭到攻击。

里昂检察官办公室今天向法新社表示，昆丁伤重不治。检方并指出，已以涉嫌加重过失致死展开调查。

马克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X发文表示，昆丁是「前所未见的暴力爆发」受害者。他进一步说：「致命仇恨在我国无容身之处。我呼吁冷静、克制与尊重。」

家属律师指出，昆丁疑似遭到一群「有组织且受过训练」的人士伏击，对方人数众多、持有武器且部分人员蒙面。

极右翼领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）也发文谴责，要求将「动用私刑的野蛮歹徒」绳之以法。

而哈山所属的强硬左派政党「不屈法国」（LFI）议员阿尔诺（Raphael Arnault）也向家属致哀，希望真相能水落石出。

事件发生后，内政部长努涅斯（Laurent Nunez）呼吁有关当局「加强对政治集会以及竞选总部的安全戒备」。