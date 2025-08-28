枪手杀害2警逃入丛林 澳洲警方矢言抓到前绝不罢休

（法新社雪梨28日电） 澳洲警方今天表示，在一名两天前涉嫌枪杀两名警员后逃入丛林的56岁枪手落网前，警方绝不罢休。

当时案发现场位于维多利亚州东北部小镇波朋卡（Porepunkah）一处乡村房舍，警方在犯罪现场周遭已围起警戒线，包括这栋房屋和1辆巴士。

警方表示正在与涉案男子的伴侣交涉，同时搜索波朋卡附近地形崎岖的森林地带。

警方确认犯嫌名为弗利曼（Dezi Freeman）。当地时间8月26日10名员警抵达弗利曼住所时遭对方开枪，造成2名员警殉职、1人受伤，犯嫌徒步逃离现场。

当地媒体形容弗利曼是激进的阴谋论者。警方指他持有火力强大武器、具备丛林求生技能，还对整个区域了如指掌。

维多利亚州警察局负责区域行动的副局长巴瑞特（Russell Barrett）说：「在我们抓到他之前绝不罢休。」

巴瑞特还说，警方已连系到涉案弗利曼的伴侣并搜查多处住宅，认为他仍藏匿在附近一带。

但巴瑞特在记者会中强调，他们尚未接获任何经过确认的目击报告，并警告不论是谁窝藏犯嫌，都将面临刑事诉究。

警方表示，他们正小心翼翼进入树林搜索，并警告民众切勿前往事发地点周遭的高山区域滑雪。