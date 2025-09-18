柬埔寨总理致函联合国秘书长 控泰军驱逐柬边境平民

（法新社金边18日电） 柬埔寨总理洪马内致函联合国秘书长古特瑞斯，指控泰国军方阻止超过20户柬埔寨家庭返回位于两国交界处争议性边境地区的家园。对此，泰国军方则称昨天边境暴力冲突涉案居民非法占据泰国领土，否认相关指控。

柬埔寨与泰国7月底在历经5天激烈冲突后达成停火协议，该冲突造成至少43人死亡。两国之间逾800公里交界处主权一直存在争议。停火生效后，双方就协议履行情形多次互相指控违反停火协议。

根据柬埔寨官方说法，17日在争议边境村落，泰国部队对数百名柬埔寨抗议民众发射橡胶子弹与催泪瓦斯，造成约30人受伤，包括一名军人和一名佛教僧侣。

根据洪马内17日致古特瑞斯（Antonio Guterres）的信函，泰国部队近期在泰柬交界处架设铁丝网和路障，并强行驱离西北部班迭棉吉省（Bantheay Meanchey）两处边境村落、居民「长期定居」土地上的民众。

洪马内在信中指出，已有25户柬埔寨家庭被禁止返回家园与田地。他并称，泰国军方发言人曾发出进一步驱逐警告，强调此举可能波及约数百户、约1000名居民。

柬埔寨人权委员会今天发表声明，对泰国军方和边境巡逻部队的行径表示深切关切和最强烈的谴责。声明写道，「泰国部署铁丝网，向柬埔寨平民发射催泪瓦斯和橡胶子弹，造成包括僧侣在内的柬埔寨公民受伤」。

泰国军方发言人文泰（Winthai Suvaree）今天则在声明中表示，暴力冲突涉案柬埔寨平民为「蓄意且非法长期占据泰国土地」。文泰同时指控，17日发生对峙时，柬埔寨村民手持长木棍，疑似有意突破泰国设置的障碍并攻击泰方人员，而柬方军方人员未予阻止。

泰国军方17日晚间公布的影片显示，泰方安全人员向数名柬埔寨人发射催泪瓦斯，画面中部分民众将所持长木棍投掷至泰方一侧，并尝试拆除铁丝网设施。

洪马内并于信函提及，泰国军方意图在交界处其他17处据点采取武力行动以夺取土地。他敦促现任东协主席国马来西亚协助，呼吁泰国不要对平民动用武力并停止强制驱逐计画。

泰柬今年7月间爆发数十年来最严重交界处冲突，官方统计造成至少43人丧生，并有约30万人一度撤离。冲突地点多集中于交界处未划定区域，双方对交界处主权归属争议已持续逾百年。（编译：陈政一）