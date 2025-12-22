柬埔寨控泰军炮击边境致1名中国人受伤

（法新社金边22日电） 柬埔寨与邻国泰国爆发致命边境冲突，柬埔寨内政部表示，今天有一名中国人因泰军发射炮弹到柬埔寨境内而受伤。

柬埔寨内政部发布声明指出，泰国部队将炮弹射进柬埔寨边境马德望省（Battambang）的「平民区」，导致「一户民宅全毁，并有一名中国籍人士受伤」。

柬埔寨内政部还说，泰军朝柬埔寨边境城市巴比（Poipet）的「平民区」开火，造成财产损失，遇袭区域「住有柬埔寨人民与外籍居民」。

泰柬两国本月再度爆发边境冲突，根据官员说法，双方动用战车、无人机及大炮，至少造成泰方23人、柬方20人罹难。

泰柬边境冲突源于殖民时期遗留下来的边界划分争议，涉及泰柬两国之间长达800公里的陆地边界线。

泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，今天已与中国特使邓锡军会面，讨论泰柬边境冲突。

阿努廷在曼谷受访时表示：「中国作为中立国家，不希望在本区域看到冲突。」

「（邓锡军）不是来要求我们同意什么事。他表达中国的意向，他们希望看到和平，而泰国对我方提出的和平必要条件抱持坚定的立场。」

中国外交部发言人林剑则表示，北京期盼泰柬双方能尽快停火。

林剑今天在记者会上表示：「作为柬泰两国的朋友和近邻，中方真诚希望柬泰双方从维护两国边境和平稳定和两国人民的根本利益出发，尽快停火止战，重建和平。」