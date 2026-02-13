核谈判施压伊朗 川普派遣第二支航舰打击群前往中东

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天表示，他将派遣第二支航舰打击群前往中东，警告伊朗若未能就核计画达成协议，「对伊朗而言将会是糟糕的一天」。

德黑兰上个月血腥镇压抗议民众，人权团体称造成数千人丧生后，川普加强了对这个伊斯兰共和国的军事威胁。

川普在白宫被记者问及有关「福特号」（USS Gerald R. Ford）将从加勒比海调往中东的报导时表示：「如果我们无法达成协议，我们就会需要它。」

他说：「它很快就会启程。我们已有一艘航舰刚抵达那里。如有需要，我们会做好准备，这是一支非常强大的军队。」

川普表示，他相信与伊朗的谈判将会「成功」，但称「如果没有成功，那对伊朗而言将是糟糕的一天，非常糟糕。」

美国已派遣「林肯号」（USS Abraham Lincoln）前往中东，成为目前部署在当地12艘美国海军军舰之一。

国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）今天表示，与伊朗就核设施检查达成协议是可能的，但「极为困难」。

伊朗与美国上周在阿曼就核议题举行会谈，目前尚未确定新一轮谈判日期。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前在华府会晤川普后表示，川普总统认为他可能达成一项「好的协议」。

但尼坦雅胡对任何协议的内容表示怀疑，若协议未包含伊朗弹道飞弹计画及对地区势力的支持，他不会感到满意。（编译：徐睿承）