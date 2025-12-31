欧洲之星电力故障困扰旅客 全线复驶仍恐误点

（法新社伦敦31日电） 连接英国与欧洲大陆的高速列车「欧洲之星」，30日因英法海底隧道电力故障导致列车运行受阻后，营运商表示计划31日恢复全线通车，但警告可能仍将出现误点等后续影响。

「欧洲之星」（Eurostar）在跨年前的繁忙时段临时取消伦敦、巴黎、阿姆斯特丹和布鲁塞尔之间的所有服务，导致大批新年假期旅客手忙脚乱，在各火车站焦急寻找替代方案。

欧洲之星在官网声明中表示：「由于前一天英法海底隧道（Channel Tunnel）发生电力异常，加上夜间铁路基础设施出现进一步问题，服务今天已经恢复。」

「我们计划今天全线通车，但连锁反应影响下，仍有可能发生延误或临时取消。」

欧洲之星先前是建议乘客改期，并警告有可能遇到严重误点及临时取消的情况。

欧洲之星官网稍早显示，即便是在欧洲大陆、没有经过英法海底隧道的路段，例如巴黎与布鲁塞尔之间的班次当天也被取消。

除了电力问题外，一列LeShuttle列车也在英法海底隧道发生故障。

欧洲之星近来多次受到影响，30日这起交通混乱是最新一起。

8月时因电路故障导致多班列车取消，大量班次误点。今年6月，法国北部铁道遭窃线路电缆，造成2天的交通乱象。