欧洲首架航班飞抵委内瑞拉 自马杜洛遭推翻以来首见

（法新社卡拉卡斯17日电） 根据航班追踪系统，西班牙航空公司欧罗巴航空（Air Europa）一架班机今天在委内瑞拉降落，这是美国抓捕总统马杜洛（Nicolas Maduro）以来，首架抵达委国的欧洲商业班机。

去年11月底，美国示警当地可能出现军事行动后，多家国际航空公司陆续停止飞往委内瑞拉。

这架波音787-9「梦幻客机」于当地时间晚间9时降落在西蒙・玻利瓦国际机场（Simon Bolivar International Airport）。这座机场主要对委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）提供服务。

自美军突袭委内瑞拉抓捕马杜洛后，美国总统川普与委内瑞拉临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）建立合作关系。

上月底，川普呼吁恢复飞往委内瑞拉航班。

西班牙媒体报导，西班牙航空公司伊比利亚航空（Iberia）正在评估安全保证，之后才会宣布复飞计画。

TAP葡萄牙航空（TAP Air Portugal）已表示将恢复航班。哥伦比亚航空公司（Avianca）与巴拿马航空公司（Copa Airlines）则已重启营运。

为促使美国航班恢复，川普政府已解除自2019年起禁止美国航空公司飞往委内瑞拉的禁令。（编译：徐睿承）