欧盟外交首长：任何乌克兰和平计画 基辅欧洲都须参与

（法新社布鲁塞尔20日电） 欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，任何有关乌克兰的和平计画，都必须让基辅与欧洲参与。美国方面近期提出一项新方案，但该方案似乎重申了俄罗斯的要求。

卡拉斯在布鲁塞尔出席欧盟外长会议前向媒体表示：「任何方案若要奏效，都需要乌克兰人民与欧洲人的参与。」

她指出：「我们必须明白，这场战争中有一方是侵略者，另一方是受害者。我们还没看到俄罗斯方面提出任何让步。」

一名知情人士昨天告诉法新社，根据美国这项提案，基辅将必须割让领土给莫斯科，并且将军队规模缩减一半以上。

美国媒体Axios稍早报导，莫斯科与华盛顿一直在磋商这项结束近四年战事的秘密计画。

该知情人士告诉法新社，目前尚不清楚美国总统川普（Donald Trump）本人是否支持这些方案。

卡拉斯表示，据她所知，乌克兰或其欧洲盟友并未参与相关规划。

她说：「我们欢迎所有有意义的努力以结束这场战争，但如同我们先前所言，和平必须是公正且持久。」

「如果俄罗斯真的渴望和平，早就可以同意无条件停火。」

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）则强调，乌克兰的和平不能意味基辅「投降」。

巴霍指出：「我们需要展开讨论，才能实现乌克兰的公正与持久和平，而这些讨论应该从接触线上的停火开始，让双方能有秩序地针对领土与安全问题进行协商。」（编译：陈政一）