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“地球的承受力有限，我們不能輕易跨越”

注定消失的美景? 圖為格勞賓登州(Graubünden)的佩爾斯冰川(Persgletscher)和莫特拉奇冰川(Morteratschgletscher)，拍攝於2022年8月10日。
注定消失的美景? 圖為格勞賓登州(Graubünden)的佩爾斯冰川(Persgletscher)和莫特拉奇冰川(Morteratschgletscher)，拍攝於2022年8月10日。 KEYSTONE

瑞士將於2月9日就“環境責任動議”舉行全民投票，瑞士資訊swissinfo.ch談話節目“Let's Talk”邀請到青年綠黨(Les Jeunes Vert-es)聯合主席瑪爾戈·肖德納( Margot Chauderna)與青年自由民主黨(Les Jeunes libéraux-radicaux，JPLR)成員寶琳·布朗(Pauline Blanc)，請她們圍繞這個動議展開辯論。兩位嘉賓雖然都同意為保護大自然，應該尊重其承受力的極限，但在應採取的具體措施上卻存在意見分歧。

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驻伯尔尼的记者，对社会问题、政治和社交媒体特别感兴趣。此前曾在多个地方媒体工作，如《汝拉日报》的编辑部和伯尔尼汝拉电台。

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青年綠黨希望經濟活動消耗的資源不應超過地球的承受能力。他們的依據是2009年一支國際科學家團隊提出的「地球限度理論」(Planetary boundaries)。

「這個理論定義了9個不可跨越的閾值，以保障地球生存的基礎條件，」瑪爾戈·肖德納在我們的節目中表示。她列舉了氣候變遷、生物多樣性、水資源消耗以及土地使用等關鍵議題。

“地球限度理論”是一個概念，強調人類活動對地球系統的影響存在一定的限度。如果超越這些限度，地球的自然環境可能失去自我調節能力，導致人類賴以生存的全新世時期結束。該理論由瑞典科學家約翰·洛克斯特羅姆(Johan Rockström)等人於2009年提出，識別了九個關鍵的地球系統過程，並為每個過程設定了安全操作空間的閾值。

1.氣候變遷：大氣中的二氧化碳濃度與輻射強迫的變化。

2.生物圈完整性喪失：生物多樣性喪失及物種滅絕。

3.生物地球化學循環：氮和磷循環的變化。

4.土地系統變化：土地利用方式的改變。

5.淡水使用：全球淡水資源的消耗。

6.海洋酸化：海洋pH值的降低。

7.大氣氣溶膠含量：大氣中懸浮微粒的濃度。

8.臭氧層消耗：平流層臭氧的減少。

9.新實體引進：化學污染物和其他新物質的釋放。

根據斯德哥爾摩復原力科學中心(Stockholm Resilience Centre) 2023年對九個「地球限度」的評估外部链接，氣候變遷、生物圈完整性、土地系統變化、淡水使用、生物地球化學循環及新實體引入等六個過程已經超過閾值。

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反對該動議的青年自民黨成員寶琳·布朗承認：「地球確實有一些不可跨越的限度。」但她認為，瑞士不能單獨行動。她強調：「這需要國際合作與全球視野，而且瑞士已經通過實施多項措施，努力實現氣候目標。」

根據非政府組織全球足跡網路(Global Footprint Network)的計算，假如人人都像瑞士人一樣生活，那麼需要2.5個地球才能養活全球人口，而這個數據也得到了瑞士聯邦政府的確認。假如大家都像美國人一樣生活，那麼就需要5個地球。相較之下，如果人人都像阿富汗、馬達加斯加和厄立特里亞這類貧窮國家的國民那樣生活，那麼只需0.5個地球。

希望瑞士不再有地球超载日。
SWI swissinfo.ch

不過，瑪爾戈·肖德納指出，「富裕而優越的小國」瑞士難以與貧窮國家直接進行比較。這位青年綠黨聯合主席分析：「這讓我們必須面對責任。我們製造的污染更多，尤其是透過開採海外資源，而我們同時也擁有更多財力，因此就必須採取更重大的措施。」

對此寶琳·布朗持不同的看法。「這項動議要求的消費水準相當於某些發展中國家，例如阿富汗的現狀，」她指出。在她看來，這將損害瑞士人民的繁榮。

瑪爾戈·肖德納回應：「缺乏對地球承受限度的尊重，就沒有繁榮可言。這是一個數據：我們所消耗的資源不能超過我們所擁有的。」她也提到，氣候變暖已經引發了許多天災，保護民眾刻不容緩。

>> 該動議是否威脅到瑞士的繁榮？這是瑪爾戈·肖德納的回答：

寶琳·布朗則認為，這項動議會對工業企業施加嚴格標準，導致生產成本和價格上漲。她遺憾地說：「民眾將會承受其後果，因為它會削弱民眾的購買力。」

一位從瑞典遠端參與節目的瑞士人克里斯托弗·格里尼什(Christopher Greenish)問瑪爾戈·肖德納：「如果瑞士決定單獨遵守地球的限度，而其他國家毫不改變，那麼這是否真的有意義？」

這位青年綠黨聯合主席回答說，瑞士可以充當先行者：「瑞士擁有豐富的資金和技術資源，可以通過可持續發展發揮榜樣作用。」

寶琳·布朗則指出，《2030年永續發展策略》已經提到了地球的承受限度。 「我們並不否認問題的存在，但我們對應該採取的措施有著不同的看法，」她說。

依賴核能還是另闢投資方式

雖然這個動議措辭籠統，也未提出具體措施，但瑪爾戈·肖德納談到可能的方向：「比方說，我們可以停止所有破壞生物多樣性、環境和氣候的投資，反過來呢，還可以加大對交通、住房、能源或農業等領域的投資，使其變得更具可持續性。」

克里斯多福‧格里尼什提到，他所居住的瑞典主要生產無化石燃料的能源(如核能)。他問寶琳·布朗，瑞士是否該考慮重啟核電廠？

寶琳·布朗是「停止斷電」(Stop au black-out)動議委員會的成員，這項動議支持在瑞士重新引入核能。她肯定地說：「核能是實現氣候目標的解決方案，它可以在不排放二氧化碳的情況下生產更多能源。」

環境議題受關注度下降

瑞士聯邦政府制定了2050年實現碳中和的目標，這項策略在2023年6月的投票中獲得了選民的讚許。然而自此以後，環境和氣候議題在政治議程中的重要性產業已下降，並被安全問題取代。

寶琳·布朗注意到，民眾更關心直接影響日常生活的具體而迫切的問題，對環境的關注自然就退居次要位置。“以購買力為例，這是民眾尤為關心的一個問題。許多人已經在擔心，每到月底自己拿什麼來餵飽孩子。這比氣候問題更讓擔憂。”

>> 安全議題已將環境議題擠到政治議程的次要位置。這是寶琳布朗對此的看法：

瑪爾戈·肖德納則強調，青年綠黨在推動環境措施時考慮到了社會接受度：「我們希望污染最多的跨國公司和超級富豪承擔能源轉型的成本，而不是將負擔轉嫁給普通民眾。」

然而，無論是在瑞士還是在歐洲其他國家，環保人士在最近的選舉中都已失去影響力。瑪爾戈·肖德納說：「我們需要更好地傳遞這樣一個理念：我們的生態也要追求社會公平。它不是要針對人民，而是為了讓子孫後代擁有一個更美好的未來。」

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(編輯：Samuel Jaberg，編譯自法文：小雷/xy，繁體校對：盧品妤)

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