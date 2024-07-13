瑞士人怎么看待美国

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我们为什么重提瑞士与美国曾是“姊妹共和国”这段往事？ 2024年11月5日，美国人将投票选举出一位新总统，或首次选举出一位女总统。 无论是卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)，还是唐纳德·特朗普(Donald Trump)都宣称，自己的当选将对政治制度和民主的未来产生决定性影响。 瑞士和美国曾经在很长一段时期有着重要的相互影响。 在美国大选之前，我们分析了两国的共同历史，并对两国昔日姊妹情谊对当前的影响进行了探讨。

因特拉肯的这个卡车司机和乡村节是欧洲同类活动中规模最大的一个，2024年45’000名来自各地的访客来参加了这个节日。

这里有时让人有一种不在欧洲的错觉：怪兽卡车、牛仔帽，还有一头电动牛仔竞技牛，人们吃着玉米热狗；到处都是西部牛仔女郎和牛仔小伙，看上去就像幸运卢克漫画沙龙里的人物。但播音员说的是一口带着奥地利口音的德语，讲述着欧洲移民怎样把家乡的舞蹈带到了美国。

因特拉肯的狂野西部

狂野的西部姑娘和小伙儿还伴着儿童歌曲《老麦克唐纳有个农场》的旋律翩翩起舞，在这个节日上有时给人的感觉就像是美国人在瑞士举办的狂欢节。一位来访者对她的同伴说：“这是真正的野性西部的样子。”

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几天前，文化学家约翰内斯·比诺托(Johannes Binotto)说：“美国影星约翰·韦恩(John Wayne)的粉丝可能不爱听，但野性西部其实只是一种幻想。

西部题材是人们对美国的一种想象，无论在欧洲还是在美国都是如此。“西部片是在那片土地已经完全被白人占领后，才出现的。”

比诺托想知道： 当人们谈论美国时，都说了些什么？

在因特拉肯，我们得到的回答往往带有很明显的地理性。许多卡车迷会想到美国的乡村，他们谈论在佛罗里达州橘子农场的工作；谈到中西部，在那里，可以真正感受到自由–无论是驾驶皮卡还是货车。

他们谈到对美国南部各州的迷恋，虽然这些州 “存在争议，但也非常有趣“。他们谈到北达科他州或伊利诺伊州–但不包括芝加哥，因为：”我去了乡下，产粮食的地方。“那里几乎没人去过纽约。

谈的更多的是西部而不是政治

那天正是美国总统辩论的第二天。但在因特拉肯的这个节日上，政治并非主要话题。只有一个人在与我们交谈时指着他的南部邦联州旗说，他对南方各州长期坚持奴隶制表示赞赏。当我们问他是否喝醉了时，他矢口否认。

从因特拉肯小小舞台上的扩音器里传出音乐的声音，人们随着音乐摇摆。无论是专业的还是业余的都在跳着排舞–不仅在舞台上，甚至在每个角落里。在小卖部里，那些还没有牛仔帽的人也可以买一顶。

人们对狂野、男性化身的西部生活充满想象，幽默中也带着粗俗：”白痴太多，子弹太少“，这句话写在一个带有美国演员兼导演克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)形象的铁皮板上。

儿童最爱的是一辆大货车，上面喷涂着意大利西部人物特伦斯·希尔(Terence Hill)和巴德·斯宾塞(Bud Spencer)的图案。

这是所谓的”卡车大道 “上停放的约1000辆卡车中的一辆。 Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

自己做好自己的事

约翰内斯·比诺托非常喜欢这个节日，他本人就戴着一顶牛仔帽在这里到处走动。他 ”完全被这个国家和关于它的故事所吸引”。

小布什当总统，并且不想把“这顶伟大的帽子留给反动派”时，比诺托买了他的第一顶牛仔帽。狂野西部的神话并不属于某个政治阵营，而是一个丰富多彩的模糊概念。

欧洲最大的卡车司机和乡村节在瑞士举行，比诺托并不感到惊讶。他认为两国的自我形象有相似之处：美国人和瑞士人都有这样的想法–”自己做好自己的事“，无论是政府还是官方机构都不应该干涉私人的生活。

瑞士阿尔卑斯山的边界神话？

比诺托在阿尔卑斯山中也找到了在空旷中对自由的渴望。

比诺托说：”看那些定居点的起点， 在我看来，人们搬到那里居住似乎是为了避免与其他人离得太近，”比诺托说：“瑞士的山村也有一种边界感。”边界的传说指的是19世纪欧洲移民集中向西迁徙的状态。

流行和大众文化中将那些最早在遥远的西部–在人们意识中的荒野边界–定居的人视为英雄。

文化学家约翰内斯·比诺托(Johannes Binotto)戴着他的牛仔帽。 Ivan Engler

瑞士的安全生活

不过，卡车司机和乡村节上的美国迷们却认为，瑞士和美国在文化上几乎没有共同之处–顶多在交际和放松的性情上有些许相似之处。来自埃门塔尔(Emmental)的马蒂亚斯·斯特芬(Matthias Steffen)说：”这个国家让我很新奇，但我觉得瑞士与美国几乎没有相似之处。“

在美国，是允许失败的，作为企业家，你可以跌倒了再爬起来。那里有更多的生活和乐趣。斯蒂芬说：“而在这里，如果你在周日向一棵树开一枪，警察会马上出现在你家门口。”不过，他还是过着”固执瑞士人“的生活，并没有移民的想法。”在美国，没人管你。“

”固执瑞士人“(Bünzlischweizer)–这一带有贬义的词在这里出现过多次，意指墨守成规的瑞士人。瑞士被视为一个狭隘的国家，与那个伟大的自由国度形成鲜明对比。里克·迈耶(Rico Meyer)在美国度过了童年的部分时光。他说，在瑞士，如果你开越野车，很快就会被贴上”环境破坏者“的标签。

不过，迈耶也对瑞士的安全感表示肯定，他说：瑞士有太多值得称赞的东西，比如医疗保险、养老金计划等。”

“电影中的自由”

贝亚特·路赫提(Beat Ruchti)在美国中西部体验过“电影中的自由”，但他也未考虑过要移民美国。

他每年都会去美国，经常就瑞士福利国家、医疗保险和养老金计划与美国人展开讨论。“这里和那里的政治有着天壤之别，”路赫提说，瑞士是一个安全的国家。他不想轻易放弃这种安全感。

来参加因特拉肯卡车司机与乡村节的许多来访者都对美国和美国人的生活方式充满向往。但与此同时，我们接触过的几乎每个人都能意识到迷恋和热情与现实之间的差距。

伯恩德·扎伊(Bernd Zay)越野车的牌照上写着”上帝保佑我们的国家”。扎伊开了31年大卡车。他的妻子塔佳娜·扎伊(Tatjana Zay)说：“他想移民。”但他笑着摆摆手，他对美国的迷恋是从青少年时期对汽车的热情开始的。

但这种迷恋并不是单方面的。扎伊说：“瑞士的习俗和生活方式与美国截然不同，但正如瑞士人对美国着迷一样，我也知道一些美国人特别迷恋瑞士。

这位经验丰富的卡车司机的观点与文化学家比诺托的观点如出一辙：”美国人对瑞士有一种幻想。“而在瑞士，人们对美国也心怀幻想。”这些幻想相互影响，”比诺托说：“这对社会上的辩论产生了真正的影响。”

(编辑：David Eugster，编译自德文：杨煦冬/dh)