二氧化碳移除:在理想与现实之间

目前国际经济形势持续下行,绿色的环保之路也并不好走,例如清除空气中二氧化碳的工作,就已陷入停顿。这并非因其不可为,而是因为我们没有意识到这是机遇,且缺乏远见,瑞士的气候学家Cyril Brunner如是说。

9 分钟

相关内容

一家二氧化碳移除(Carbon Dioxide Removal,简称:CDR)企业在2030年时可从空气中捕获、清除100万吨的二氧化碳,其清除量相当于瑞士国内目前排放量的1/30,且成本将长期控制在每吨100美元以下。

这样的美好前景几乎出现在每一个CDR初创公司的募资简报中,CDR 指的是从空气中移除二氧化碳,也被称为 “负排放”。值得注意的是:若成本控制在100美元/吨,那么清除1升汽油燃烧所产生的二氧化碳将花费31美分。

假若没有如此宏图大志,融资几乎难以获得。但金主和募资者似乎也清楚,这样的愿景几乎是不现实的。不过在战略上将其描绘出来是不是一种明智选择呢?特别在这样一个尚未取得社会信任的新兴领域。

瑞士的碳移除初创公司Climeworks目前就陷入尴尬之中,这家全球领先的直接空气捕集企业(编者注),其19处设施中有2处的实际产出低于承诺水平。

相关内容

相关内容 清洁能源风口不再?瑞士碳移除独角兽公司突发大裁员 此内容发布于 Climeworks是一家瑞士初创企业,专注于从空气中捕集二氧化碳。如今,该公司宣布将裁减全球约20%的员工,以保持其市场竞争力。 更多阅览 清洁能源风口不再?瑞士碳移除独角兽公司突发大裁员

尽管如此这样的豪言壮语还是映射出社会对碳移除企业的期待,如果这一新兴产业没有通过考验,那我们就更不可能实现碳中和。

并非商业行为,仅出自美好愿望

碳移除工作要面对的首要挑战是:我们的社会既未认识到排放每吨二氧化碳的真实成本,也并未直接感知排放的后果。二氧化碳是一个全球性问题,会影响数千年。由能源、环境问题的专业研究咨询公司Infras所作的最新研究(英)外部链接显示,排放一吨二氧化碳的气候成本在430瑞郎(约合3500人民币)左右。

如果真的将子孙后代的权益放在心上,那么气候成本还会高出4倍之多,而在当今的许多领域我们并不会为排放二氧化碳买单。所以说如果有人出真金白银只为从空气中清除二氧化碳,那么大多是出于纯粹的善意。但要想实现气候中和,社会必须从根本上作出改变-提供法律框架,就像54年前我们为处理废水和垃圾立法一样。

当然我们最希望能免费移除二氧化碳,即使是不那么现实的“每吨100美金”,也可勉强接受。可惜要把二氧化碳从大气中捕获并永久封存困难且昂贵。如今依技术类型与成熟度的不同,这类移除二氧化碳的成本在每吨300-2000瑞郎之间。虽然技术进步和规模效应可能会降低成本,但显然CDR仍将是气候中和过程中最昂贵的一环,这就像某种垃圾处理费,因为我们实在无法避免将“废弃物”排放到大气中。

杯水车薪

大部分人都认为我们要“先减排,再清除”,我们的每一分钱和每一度电都应该投入到减排中,而非用于移除二氧化碳。去年全球投给移除二氧化碳的资金仅有40亿美金,占净零(Netto-Null)排放基础设施投资的0.2%。

与此同时像Climeworks旗下的工厂还遭到批评,因为它们现在仅能从空气中分离数百吨的二氧化碳。

而我们要面对的事实是:在一个气候中和的社会中,我们的排放量要减少85-90%,当前排放的10-15%还需要通过二氧化碳移除的方法清除,这样才能实现净零排放。显然,数十亿吨的产能不可能一蹴而就。因此当我们把目标重点放在减排的同时,也必须同时加大对CDR的投资。

到目前为止约80%的二氧化碳移除需求和投资来自美国。拜登政府希望美国在这一新兴经济领域占据领先地位。三年前Climeworks和另一家CDR企业一起接受委托在美国开设大型工厂。

为此Climeworks新雇佣了近350名员工。目前特朗普政府正在审查是否要削减承诺给这两家CDR企业的10亿美元资助。其结果是:Climeworks不得不解雇部分员工。此次裁员早有预兆,还有更多家CDR企业也将如履薄冰。

有批评者因此更加笃信,CDR并非解决之道,但他们错了:二氧化碳移除绝对可以奏效。但只要我们不承认排放每吨二氧化碳所付出的代价,以及随之而来高昂的服务费用,那么二氧化碳移除就成不了规模。

直观的?可惜并非如此

二氧化碳移除在许多方面都是不直观的。首先其必要性就没那么明显:我们经常会忘记并非所有的排放都能避免:例如在生产食品的时候,即便有再多的太阳能板和水力发电站也于事无补。

其次,技术更多对大自然更好:如今我们的自然生态系统面临巨大压力。我们应当保护它们、使其恢复自然状态,而非仅仅将其当作二氧化碳过滤器进行优化。虽然这些森林、土壤和其他生态系统也能清除二氧化碳,但清除量远未满足实际需求。

第三,即使大幅减少二氧化碳排放,所需的二氧化碳清除量仍然大到难以想象。

第四,更好的办法是:目前适当减少清除二氧化碳的工作,而将投资用于研究可规模化生产的方法-即使这样做成本更高,但长远来看收效更大。

第五,即使社会的期望值很高,希望马上奏效,也要给新想法容错的空间。Climeworks公司毫不讳言其面临的挑战-甚至特意将厂设在冰岛的恶劣气候条件下进行测试。

这种透明的态度对公司能否赢得信任至关重要,但也使其成为批评的靶子,有人将该公司的裁员错误地归咎于技术问题,而非地缘政治的变化以及由此引发的资金困难。

二氧化碳移除是困难的,非直观的,但又是必不可少的。它在技术上是可行的,然而为了使其成功地规模化,社会必须承认真正的气候成本,抓住机遇并信任相关行动者。只有当政界、社会和经济界都支持先驱者,我们才能在短时间内构建起一个新的全球化产业,并满足社会期许。lly behind the pioneers who are leading the way.

相关内容

相关内容 用冰岛的岩石封存瑞士的二氧化碳 此内容发布于 从污染行业中分离二氧化碳(CO2)并将其深埋地下的举措在全球范围内引起了极大的关注。瑞士也在琢磨如何应对相当棘手的二氧化碳排放问题。研究人员说,瑞士在冰岛的一个试点项目前景光明。但这种昂贵且复杂的方法是否值得一试呢? 更多阅览 用冰岛的岩石封存瑞士的二氧化碳

(编译自德文:宋婷/xy)