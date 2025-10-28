沙乌地「沙漠达沃斯」登场 聚焦超级计画与AI

（法新社利雅德28日电） 沙乌地阿拉伯今天在首都利雅德举行大型投资会议，吸引多国元首与全球商界菁英出席，以寻求外资支持其庞大的「超级计画（gigaprojects）」及高速发展的人工智慧（AI）产业。

出席「未来投资倡议」（Future Investment Initiative, FII）的贵宾，包括中国国家副主席韩正、多名部长及150多位企业领袖，以及叙利亚临时总统。会议地点设于奢华的阿卜杜拉齐兹国王国际会议中心（King Abdulaziz International Conference Center），该处原为王室宫殿。

美国总统川普长子小唐纳．川普（Donald Trump Jr）与高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JP Morgan）及贝莱德（BlackRock）等美国投资巨擘的执行长也都出席，参加这场被称为「沙漠达沃斯」（Davos in the desert）的年度盛会。

身为全球最大石油出口国的沙乌地，正积极推动经济多元化，期望藉FII再次吸引全球资金。沙乌地主权财富基金「公共投资基金」（Public Investment Fund, PIF）总裁鲁马扬（Yasir al-Rumayyan）在开幕致词中表示，该国去年外资投资成长24%，达317亿美元。

鲁马扬说：「我们已将沙乌地阿拉伯带向世界，如今世界正走向沙乌地阿拉伯。」

适逢加萨停火与波湾地区经济强劲成长之际，沙乌地今年举行第9届FII会议，约20国元首与会。不过，外界对于沙乌地多项「超级计画」进展存疑，其中包括斥资5000亿美元打造的「新未来城」（NEOM）计画。

时值沙乌地石油收入减少导致财政赤字扩大之际，「新未来城」据报受到进度延宕、人事异动、主要设计修改等问题影响。

华府智库「阿拉伯海湾国家研究所」（Arab Gulf States Institute）资深研究员莫吉尔尼基（Robert Mogielnicki）指出：「FII是沙乌地每年争取外资的重要机会，用以支撑昂贵且具挑战性的经济转型计画。」