沙国联军警告叶门分离派和平撤出占领区

（法新社利雅德27日电） 以沙乌地阿拉伯为首的联军今天发出警告，表示叶门政府与分离势力发生军事冲突，联军将全力支援政府军；同时，利雅德当局也敦促分离势力「和平地」撤出近期占领的省分。

此声明发表前一天，据传沙国空袭叶门哈达拉穆特省（Hadramawt）的分离势力据点，华府也对这场急遽恶化的冲突呼吁各方保持克制。

联军发言人马里奇（Turki al-Maliki）警告，如果分离势力的行动导致局势无法缓和，联军将会介入。

根据沙乌地新闻社（SPA），他表示：「联军重申，任何破坏缓和局势努力的军事行动，都将受到立即且直接的处理，以保障平民生命安全。」

沙乌地新闻社（SPA）报导，他强调联军支持受国际承认的叶门政府，并呼吁各方「承担国家责任、保持克制，并对和平解决的努力作出回应」。 沙国国防部长哈立德（Khalid bin Salman）在社群媒体X上发文表示，分离主义组织南方过渡委员会（STC）的部队应将两个省分「和平移交」给政府。

他在贴文中表示：「现在是时候了，在这个敏感时刻，各方应保持理智，和平撤离这两个省分。」 南方过渡委员会昨天警告，尽管沙国被指控发动空袭打击他们的据点，但他们无所畏惧。这是自南方过渡委员会占领哈达拉穆特省与玛哈拉省（Mahrah）大片地区以来，最新的局势升级。 目前尚无空袭造成的人员伤亡报告。