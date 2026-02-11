法国外交官涉艾普斯坦案 外长下令彻查

（法新社巴黎11日电） 在一名休假中的法国外交官名字出现在多封已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的电邮中后，法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）已要求展开调查。

巴霍今天表示：「我感到极为震惊。」

他昨天深夜在社群平台X发文表示，已将针对艾丹（Fabrice Aidan）的指控移交检察官，并启动内部调查。

根据法国外交部的描述，艾丹是一名「因个人因素休假的首席外交事务秘书，目前在私人企业任职」。

艾普斯坦是名声名狼藉纽约金融家，他因涉嫌贩运未成年少女于2019年在监狱自杀。不过，仅因在艾普斯坦案公开档案中出现名字，并不代表涉及不当行为。

然而，法国媒体在档案中发现艾丹的姓名后报导，2010年至2017年间，艾丹曾与艾普斯坦有过电子邮件往来。

调查网站Mediapart昨天深夜报导，美国联邦调查局曾指出，艾丹在2006年至2013年于纽约联合国任职期间，曾浏览儿童性虐待网站，导致当时展开内部调查，艾丹最终辞职。

艾丹当时曾担任挪威官员罗德-拉森（Terje Rod-Larsen）的顾问。挪威警方9日表示，正就罗德-拉森与艾普斯坦的关系展开调查。

Mediapart同时报导，艾丹曾将联合国文件及报告寄送给艾普斯坦。

法新社暂时无法联系到艾丹。