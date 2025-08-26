法总理白胡撙节预算案酿倒阁危机 政局恐再陷动荡

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎26日电） 法国今天弥漫可能爆发新一波政治危机的疑虑，因为总理白胡（Francois Bayrou）领导的少数政府看来很可能在9月面临关键的信任投票时被赶下台。

陷入困局的白胡昨天投下震撼弹，他宣布已请求法国总统马克宏（Emmanuel Macron）要求国会在9月8日召开临时会。白胡需要国会支持他提出的撙节措施，好让法国激增的公共债务减少。

然而，法国几个主要在野党都已表示，他们不会支持白胡的计画，无论是极右派或极左派。

法国各界本已有越来越大呼声号召9月10日全国大罢工，以抗议白胡的删减预算案。有几位法国内阁官员坦言，白胡的最新行动是一步险棋。

法国府会关系部长米格诺拉（Patrick Mignola）便表示：「没错，我们是在拿自己的前途冒险，那又怎样？法国值得。」

法国极右派领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）昨天已喊话应解散国会。法国极左派政党「不屈法国」（France Unbowed）领导人梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）今天更暗示，若白胡的提案未能在国会表决通过，马克宏必须下台。

梅兰雄说：「马克宏代表混乱。问题出在马克宏先生身上，他必须走人。」梅兰雄还表示，他会在国会提出对马克宏的不信任动议。

自从法国极右派在去年的欧洲议会选举胜出后，马克宏解散国会重新选举、导致法国政局陷入危机，此后他已多次面临要求辞职的呼声。

不过，马克宏也一再坚持会做满任期至2027年，但他表示过会尽量避免再次解散国会。

若白胡政府遭到法国国会倒阁，马克宏便得寻找他任内第7位总理，这也将令他剩余2年任期笼罩浓厚阴影。