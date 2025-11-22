法新社看川普和平方案 估俄多拿领土面积等同卢森堡

（法新社巴黎21日电） 法新社据美国华府智库的数据分析，美方提出的俄乌和平计画草案中，俄罗斯将从乌克兰手中平白多拿的领土面积等同欧洲国家卢森堡2950平方公里的国土。

这些计算是根据华府智库「战争研究所」（ISW）与另一间华府智库「美国企业研究所」（AEI）的「重大威胁专案」（Critical Threats Project, CTP）提供的资料，截至11月20日俄军完全或部分控制、或主张拥有的区域为基础所估算。

据法新社看到的内容，这份草案呼吁乌克兰从乌方仍控制的部分区域撤军，使莫斯科当局平白净获约2300平方公里的土地，这个面积几乎等同于西欧内陆国家卢森堡2950平方公里的国土。

这份草案内容也包含，基辅当局将放弃其目前在顿内茨克州（Donetsk）控制的近5000平方公里土地，用以建立缓冲区，并放弃在卢甘斯克州（Lugansk）45平方公里的少部分区域。

卢甘斯克与顿内茨克部分区域目前由乌克兰控制，这两个地区共同构成位于前线的顿巴斯（Donbas）工业带。

此外，这份草案也要求乌克兰让出具战略意义的乌东要塞克拉莫托斯克（Kramatorsk）与邻近的斯拉夫扬斯克（Sloviansk）。

作为交换，俄罗斯将归还其声称或部分控制的土地，包含乌克兰东北部的哈尔科夫州（Kharkiv）近2000平方公里的区域、第聂伯罗州（Dnipro）450平方公里领土，乌克兰北部苏米州（Sumy）300平方公里与切尔尼戈夫州（Chernigiv）20平方公里区块。

这份和平计画也预计承认克里米亚（Crimea）、顿内茨克、卢甘斯克为俄国的事实领土。克里米亚半岛已于2014年遭俄国并吞。

此外，目前由俄罗斯控制的赫松州（Kherson）与乌克兰东南部的札波罗热州（Zaporizhzhia）大片地区也将被割让给莫斯科当局。

总体而言，华府提出的这份计画，实质上是让出乌克兰20%领土，但换回不到0.5%土地。

俄军自本月初以来，已向乌克兰境内推进398平方公里，速度比9月和10月更快。

截至本月20日，俄军完全或部分控制乌克兰19.3%的领土，其中约有7%领土，包括克里米亚与部分顿巴斯地区，在2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰前就已被俄方控制。