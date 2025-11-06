法男驾车蓄意冲撞酿5伤 当局称无激进化前科

afp_tickers

2 分钟

（法新社圣皮耶奥雷宏6日电） 法国内政部长表示，一名驾驶昨天在西部奥雷宏岛（Oleron）「蓄意」开车冲撞5人，造成两人重伤。这名驾驶并无激进化前科纪录。

地方官员和检察官表示，犯嫌是一名35岁的独居渔夫，来自这座大西洋岛屿。

内政部长努涅斯（Laurent Nunez）在记者会上说明，这名男子在35分钟内开车冲撞5人，导致两人重伤，其中包括一名22岁女子。

努涅斯指出，这名男子「并非情治单位所知的激进化分子」，并敦促大众切勿妄下定论，同时补充表示，现阶段没有理由让任何反恐检察官介入。

警方在犯嫌纵火焚烧自己车辆时，使用电击枪将他逮捕。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天凌晨在社群媒体上对受害者家属表达慰问，称他对「奥雷宏岛的攻击事件感到震惊」。

检察官拉赫兹（Arnaud Laraize）稍早曾表示，犯嫌是奥雷宏岛居民，并初步通报路上有10人受伤，不过伤者后来下修至5人。

拉赫兹指出，这名男子先前已因据称涉及轻罪而为警方所知，他在被捕时以阿拉伯语高喊「真主至大」。

这个词语是伊斯兰教中的一个关键祷词，但也常被发动攻击的激进分子所使用。