波兰谴责俄无人机闯空域 北约荷兰助击落、欧盟首长公开挺波

（法新社华沙10日电） 俄罗斯前一晚大规模空袭乌克兰时，俄国无人机多次侵入波兰空域，波兰总理图斯克今天形容这是大规模挑衅行为，北约及荷兰称协助波兰击落无人机，欧盟首长则表示力挺波兰。

图斯克（Donald Tusk）表示，俄国无人机入侵波兰领空是针对欧洲联盟（EU）及北大西洋公约组织（NATO）成员国「大规模的挑衅行为」。

图斯克还说：「我们已准备好击退这类挑衅行为。当前情势严峻，没有人怀疑我们必须为各种情况做好准备。」

北约发言人哈特（Allison Hart）在社群平台X写道：「多架无人机连夜闯入波兰领空，遭波兰及北约防空力量拦截。北约秘书长与波兰领导阶层保持联系，且北约正与波兰密切磋商中。」

荷兰总理史霍夫（Dick Schoof）也在X平台写道，荷兰空军前一晚以F-35战机提供支援，「荷兰与我们的北约盟友波兰同心协力」。

欧盟外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「我们目睹波兰昨夜发生自（俄乌）战争爆发以来，最严重的俄罗斯侵犯欧洲领空事件，种种迹象显示这是蓄意行为而非意外。」

她在X平台写道：「欧盟全力声援波兰。俄罗斯的战争正在升温，而非接近尾声。」

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天在法国史特拉斯堡（Strasbourg）告诉欧洲议会（European Parliament）议员：「就在今天，我们目睹俄罗斯出动超过10架见证者型（Shahed）无人机，鲁莽且前所未见地侵犯波兰及欧洲领空。」

她并强调：「欧洲全力声援波兰。」

范德赖恩也提到，欧洲必须在当前「敌意环伺」的新世界格局中，为自身的位置奋战，做法包括肩负自身安全责任，以及掌控关键科技与能源。

她说：「建立在势力之上的新世界秩序之战正在开打。所以是的，欧洲确实必须奋战，在众多大国对欧洲抱持矛盾或公开敌对态度的情况下，争取自己在世界上的位置。此刻欧洲必须自主。」