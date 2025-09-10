The Swiss voice in the world since 1935

波兰谴责俄无人机闯空域　北约荷兰助击落、欧盟首长公开挺波

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社华沙10日电） 俄罗斯前一晚大规模空袭乌克兰时，俄国无人机多次侵入波兰空域，波兰总理图斯克今天形容这是大规模挑衅行为，北约及荷兰称协助波兰击落无人机，欧盟首长则表示力挺波兰。

图斯克（Donald Tusk）表示，俄国无人机入侵波兰领空是针对欧洲联盟（EU）及北大西洋公约组织（NATO）成员国「大规模的挑衅行为」。

图斯克还说：「我们已准备好击退这类挑衅行为。当前情势严峻，没有人怀疑我们必须为各种情况做好准备。」

北约发言人哈特（Allison Hart）在社群平台X写道：「多架无人机连夜闯入波兰领空，遭波兰及北约防空力量拦截。北约秘书长与波兰领导阶层保持联系，且北约正与波兰密切磋商中。」

荷兰总理史霍夫（Dick Schoof）也在X平台写道，荷兰空军前一晚以F-35战机提供支援，「荷兰与我们的北约盟友波兰同心协力」。

欧盟外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「我们目睹波兰昨夜发生自（俄乌）战争爆发以来，最严重的俄罗斯侵犯欧洲领空事件，种种迹象显示这是蓄意行为而非意外。」

她在X平台写道：「欧盟全力声援波兰。俄罗斯的战争正在升温，而非接近尾声。」

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天在法国史特拉斯堡（Strasbourg）告诉欧洲议会（European Parliament）议员：「就在今天，我们目睹俄罗斯出动超过10架见证者型（Shahed）无人机，鲁莽且前所未见地侵犯波兰及欧洲领空。」

她并强调：「欧洲全力声援波兰。」

范德赖恩也提到，欧洲必须在当前「敌意环伺」的新世界格局中，为自身的位置奋战，做法包括肩负自身安全责任，以及掌控关键科技与能源。

她说：「建立在势力之上的新世界秩序之战正在开打。所以是的，欧洲确实必须奋战，在众多大国对欧洲抱持矛盾或公开敌对态度的情况下，争取自己在世界上的位置。此刻欧洲必须自主。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1
2 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团