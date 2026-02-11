泰国大选公信力遭质疑 可能重新计票

（法新社曼谷11日电） 泰国大选8日落幕，但随即而来爆发多起选举违规争议，像是泰国东部春武里府出现未密封的投票箱，另外全国各地选举违规的投诉量也持续增加，使外界对大选的公信力质疑。

今天有数十名示威民众聚集在位于曼谷的选委会办公室，要求选委会进行全国重新计票，并在部分选区重新举行选举，同时还要求选委会官员辞职。这群由大学生组成的抗议团体强调，新的计票作业必须公开进行，并允许民众监督。

泰国东部春武里府（Chonburi）出现未密封的投票箱，其他区域则有多起选举违规的投诉，使8日大选的公信力遭外界质疑。

大选后网上出现选举不公的抗议声浪，特别是春武里府投开票所疑似出现黑箱作业，引发争议。对此，选委会已派调查人员前往春武里府选区，将在2天内查明事实。

另外，8日大选中重挫的人民党（People’s Party）10日已向全国十个府的选区，提交重新计票的申请。该党表示，「虽然接受包括胜负在内的整体选举结果，但不能接受计票过程中的违规行为」。

大选中大获全胜的泰自豪党（Bhumjaithai Party）党主席、总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，若选委会下令重新计票，政府将继续作为看守政府，但他要求一切都依法进行。

泰国公共电视台（Thai PBS）报导，阿努廷今天说：「选委会能决定是否要在所有选区重新计票，或仅在遭质疑舞弊的选区重新计票，政府无权干预。」