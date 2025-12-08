泽伦斯基抵达伦敦 将与英法德领袖会谈

（法新社伦敦8日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天已抵达伦敦，他将与英、法、德等欧洲盟邦领导人会谈，接着赴布鲁塞尔会晤北大西洋公约组织（NATO）及欧盟领袖。

乌克兰与美国官员在迈阿密连日召开的磋商本月6日已告一段落，但双方未达成明显突破，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）则承诺会持续谈判。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天在伦敦接待泽伦斯基，德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）也应邀共同讨论谈判进展。

施凯尔已强调，他不会对泽伦斯基施压，要求他接受美国总统川普（Donald Trump）政府主导的协议，他告诉ITV新闻（ITV News）：「我不会施压（乌克兰）总统。」

施凯尔补充道：「最重要的是确保一旦停火－我衷心期盼如此－就应是公正且持久的停火，这将是我们今天下午聚焦讨论的重点。」

马克宏的顾问还提到，如何有效利用被冻结的俄罗斯资产造福乌克兰，这项棘手难题也将是商讨议题之一。

继伦敦会谈之后，泽伦斯基接着将赴布鲁塞尔会晤北约秘书长吕特（Mark Rutte）、欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）及欧盟理事会主席柯斯塔（Antonio Costa）。