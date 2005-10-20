此内容发布于2005年10月20日 下午3:46 最后更新 - 2005年10月20日 -15:46

电子乐狂欢游行(Street Parade)

受到电视中关于柏林爱狂欢报道的启发，苏黎世的数学系学生Marek Krynski于1992年6月在苏黎世警察局申请，举办以“爱、和平、自由、慷慨和忍耐”为主题的游行。1994年，苏黎世市政府批准了这一街头狂欢。1995年，街头狂欢节发展扩大：共有120万狂欢者参加。警察当局认为这是“苏黎世前所未有的最大最和平的游行”1996年4月，街头狂欢管理机构正式成立。

咨询电话：+41 44 2154000

网址：电子乐狂欢游行外部链接

组织者：Verein Steet Parade Zürich

电话：+41 44 2619901

少年射击大会(Knabenschiessen)

少年射击大会是苏黎世较古老的传统节日之一。参赛者均为12岁到17岁间的少年少女。每年将评选出大会的射击冠军。观众还可以逛逛瑞士最大的彩色三方年度交易会。



咨询电话：+41 44 462 99 55

网址：少年射击大会外部链接

组织单位及地址:

Schützengesellschaft der Stadt Zürich

Uetlibergstrasse 341

8045 Zürich

电话：+41 44 462 99 55

苏黎世葡萄酒节(Expovina)

苏黎世每年都举办葡萄酒节。来自世界各地的葡萄酒爱好者在苏黎世聚集一堂，参加一年一度的庆祝活动。 停泊在苏黎世湖上用于葡萄酒展示的船只上搭建160多个遮阳棚，来自世界各地的游客可以品尝来自5大洲，24个国家的4000多种葡萄酒。这一规模使得Expovina成为世界上最大的对公众开放的葡萄酒品尝活动。



葡萄酒节期间还将举办葡萄酒论坛(Expovina Wine Forum)，计划举办内容丰富多彩的国际讲座。来自各国著名的葡萄酒厂商和葡萄酒酿造专家，在30多个特别活动中展示宣传他们的优质葡萄酒。游客还可以在两个小时的讲座中学习到品尝葡萄酒的各个步骤，提高品酒技术。



咨询电话：+41 44 752 3366

网址：苏黎世葡萄酒节外部链接

组织单位及地址：

Expovina AG

Postfach 204

8049 Zürich

电话：+41 44 7523366

六鸣节(Sechseläuten)

百年以来，苏黎世的六鸣节(Sechseläuten)标志着春天的正式到来。在冬天，由于天黑的比较早，人们只能工作到5点。苏黎世人在寒冷阴晦的冬季过去后，以游戏、饮酒、演讲和互访的形式庆祝阳光明媚的夏季到来。象征冬天白色草人Böögg将在庆典上被燃烧。节日庆典一般在四月的第三个星期天和星期一举行。



组织单位及地址：

Zentralkomitee der Zünfte Zürichs

Dorfstrasse 66

8126 Zumikon

电话：+41 44 396 20 40

网址：六鸣节外部链接

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