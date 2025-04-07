瑞士工程师：在南极工作一年是什么感受？

托马斯·申克在诺伊迈尔三号站前。 Lukas Weis

南极是许多人的梦想旅游目的地，然而在那里工作一年是什么感觉？尤其是近乎无尽的冬季极夜，怎样才能熬过去？瑞士人托马斯·申克(Thomas Schenk)准备接受这个挑战，他被派遣到德国南极考察站，准备在那里工作一年。

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短暂的夏季已经过去，接下来就是漫长的南极冬季-托马斯·申克的工作是，确保诺伊迈尔三号极地站顺利越冬。

在世界上最孤独的地方呆上一年，熬过无尽的极夜，就算感觉实在受不了了也不可能离开，是种什么感觉？瑞士人托马斯·申克(Thomas Schenk)决定迎接这个挑战。

从2024年底开始，他被派驻到南极洲的诺伊迈尔三号站(Neumayer III)-德国科学考察站工作。他的职责是负责极地站冬季的技术管理，确保人员和设备在冰冷的荒漠中安全越冬。

我们通过视频电话联系上了申克-在一间储藏室里，他说：“现在非常忙，站里到处都是人，想找到个安静的角落都不容易。” 在南极洲，夏季大约从11月底持续到3月初，这个季节约有50多人住在诺伊迈尔三号站。 之后，至少在空间上，情况会变得舒适一些：只有申克和另外8个人将留在站里，直到八个月后他们被替换下来。

Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

南极数据 南极洲面积达1400平方公里，比欧洲和澳大利亚都大。几乎整个南极大陆的表面都被冰覆盖。冰层平均厚度为2000米。据估计，如果所有的冰都融化，海平面将上升近60米。 南极大陆的气候是世界上最寒冷的，但地区差异很大。诺伊迈耶三号站所在地区夏季气温可达到冰点，而冬季气温则可下降到零下50摄氏度，这里还时有风暴，有时会持续数周之久。

在南极洲有足够强的网络支持视频通话，但这还是近两年才能做到的。网络连接是通过“星链”进行的。申克告诉我们：”也可以通过其他卫星或无线电进行连接，因此通讯不成问题。”

但是每年仍有四分之三的时间考察站是无法抵达的。最后一艘船离开、最后一架飞机起飞之后，从三月初开始，留在这里的工作人员就只能靠自己了。到了冬天，海水结冰，飞机无法降落，不再有人能离开，也没有人再来。乘雪地车前往下一个站点需要长达20个小时的时间，但由于气温经常在零下30-40摄氏度之间，而且总是伴有狂风，所以想要去其他站点的可能性也不大。

申克说：”这是我们必须时刻记住的一点。”夏季的喧闹有时会让人忘记自己身在何处。但从三月初开始，南极的冬天就要来临，用申克的话说，“漫漫长夜”即将开始。

八个月的冬季-零下 50 度

在夏季，研究人员收集数据并进行实验，而冬季团队的四名成员则在冬季继续他们的研究。诺伊迈尔三号考察站是阿尔弗雷德·魏格纳研究所(Alfred Wegener Institute)广泛开展极地和海冰研究的基地，也是南极冰漠探险的起点-就算在南极，该地区也属于偏远地区。

诺伊迈尔三号考察站位于所谓的埃克斯特伦冰架上，靠近威德尔海的海岸。由于冰架会自然移动，因此或许有一天，极地站的基座会像冰山一样断裂。考察站矗立在一个平台上，由16个液压支架支撑，这样建筑物就能进行阶段性高度调整，诺伊迈尔三号站将至少能运行到2035年。

作为站内的技术工程师，托马斯·申克负责冬季技术管理工作-他要确保从雪地机到卫生设施，再到将冰雪加工成站内饮用水的机器等运转正常。“我们装备很齐。但如果在隆冬时节有什么东西坏了，又没有备件，我就必须想办法解决。”

以前 下一个 南极大陆的原住民-企鹅，也是诺伊迈尔三号站的科研对象。 Thomas Schenk 诺伊迈尔三号站将至少能运行到运行到2035年。 Thomas Schenk 铲雪是这里的日常工作。 Thomas Schenk 夏天直升机可以在雪地上降落。 Thomas Schenk 轮船可以在夏季靠岸停靠，冬天海水冻结，风暴很大。 Thomas Schenk 轮船只能靠老吊车卸货。 Thomas Schenk 白色的冰雪世界。 Thomas Schenk 工作照，所有机器的维护都由申克和一位女同事负责。 Thomas Schenk 群居的王企鹅在南极洲比比皆是，约有50万只。 Thomas Schenk 南极洲的科研工作有时候需要重力机器上场。 Thomas Schenk 海狮也生活在这里。 Thomas Schenk 风暴来了，只能躲在室内等待…… Thomas Schenk 诺伊迈尔三号站内的温馨一角。 Thomas Schenk 苍茫的世界。 Thomas Schenk 图片1

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托马斯·申克在伯尔尼州的马迪斯维尔(Madiswil)长大。他当过建筑机械技工学徒，当过军官，后来又进修了机械工程和其他课程，有过多次长期在国外生活的经历。至于私人旅行，他骑自行车从摩洛哥去过冈比亚；说到工作，他曾在挪威建过隧道。

“极度的寒冷、肆虐的风暴和似乎无尽的极夜”，这是德国阿尔弗雷德·魏格纳研究所对诺伊迈尔三号站周围环境的描述。而申克为什么想在这里待上一年呢？他说：”当然是对探险的渴望，同时也是检验我知识和技能的机会。从职业角度来说，这个职位是一个令人兴奋的挑战。”

尽管在南极荒凉的环境中过冬肯定会很无聊，但他的工作时间是正常的，每周有一天的休息时间，他可以做运动，或与其他队员一起做些事情，比如建造一个冰屋。然而：”以前的越冬团队告诉我们，你计划的事情可能最终只能完成一半。因为还有很多工作要做。”

南极洲：法律上的复杂地带

在法律层面，申克实际上是处于一个“无人区”，因为根据国际法，有关这片最南端大陆的许多问题仍悬而未决。1959年的《南极条约》规定，南极洲不得用于军事或工业目的，只能用于科学研究。该条约还冻结了一些国家的领土声索-例如，挪威对诺伊迈尔三号基地所在的区域就提出了声索。

申克受雇于德国F. Laeisz船运公司，该公司负责极地站的后勤和维护工作。那他现在算是侨居国外的瑞士人吗？托马斯·申克对此也不清楚，他曾与多个部门联系，但没有一个部门能提供任何有用信息。因此，尽管他受雇于一家德国公司，在南极大陆上的一个德国研究站工作，但他的关系依然留在瑞士，而身处的地区是挪威声索的领土。南极洲的情况实在是太复杂了。

南极是一个“无人区”，因为根据国际法，有关这片最南端大陆的许多问题仍悬而未决。 Thomas Schenk

尽管与世隔绝，但如果世界上真的发生了什么大事，他将是最先知道的人之一。这是因为该考察站也是地震仪和次声站的所在地。因此，如果某个地方引爆了核弹或发生了大地震，诺伊迈尔三号站上的九个人将会立即得到通知，而且他们也有可能是处于世界上最安全的地方。

(编辑：Benjamin von Wyl，编译自德文：杨煦冬/yz)

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