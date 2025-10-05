在不同国家工作和生活，小心这些陷阱

西里拉·杜福雷(Cyrilla Duforêt，左)和梅拉妮·马尔克斯(Melanie Marquez)两人的工作，让她们在瑞士和古巴之间两地跑。 zVg

在网络发达、全球化的当今，许多人可以在多个国家生活和工作，这听起来很令人向往，却也伴随着复杂的税务和社保挑战。 本文通过几位瑞士女性创业者的真实经历，揭示了跨国工作者在税务、社保和行政管理方面可能遇到的陷阱，并提供了实用建议，帮助读者在全球化生活中保持法律和财务上的清晰与稳定。取得了瑞士国籍，在瑞士、中国两地跑的人，也许可以借鉴。

现在越来越多的瑞士人会选择混合型生活方式：一年中一部分时间在瑞士工作，另一部分时间在国外工作。然而，这种灵活性的生活也带来了诸多挑战，比如行政、税务和社会方面的问题。

对梅拉妮·马尔克斯(Melanie Marquez)来说，每年在瑞士的冬天在古巴温暖的阳光下工作和生活，已经成为一种习惯。她与商业伙伴西里拉·杜福雷(Cyrilla Duforêt)共同拥有一家旅游公司，为客户提供加勒比海岛的旅游和体育假期服务。这两位伯尔尼女性同时还在伯尔尼经营着一家健身工作室。

这种灵活性帮助她们能随时抓住商机。不过梅拉妮也说：”经过一段时期之后，我们意识到还是要明确一些行政手续。”

明确纳税地点

在两个国家工作的人，必须要先搞清楚，应在哪里申报收入和纳税。

如果个人在国外为一家瑞士公司工作，而公司在该国没有常设办公室或分支机构，则只需在瑞士纳税，前提是每年在国外的时间不超过183天。

而在国外为外国公司工作的人，即便不是该国的纳税居民，也有义务在该国纳税。

此外，还必须在所在国明确在该国具有纳税义务的具体起始时间。Soliswiss总经理尼可拉·托佩维(Nicole Töpperwien)说：”身为瑞士纳税人，并不意味着不需要在其他国家纳税。”Soliswiss是一家为生活在国外的瑞士人提供咨询服务的合作社。

一个公司的纳税地是该公司注册或实际管理层所在地。

企业和个人的差别

同样重要的是要将公司纳税地点和个人纳税地点区分开来，因为这两者可能不同。

梅拉妮和西里拉的情况很简单：她们的公司在瑞士的商业登记处注册，一年中的大部分时间她们也居住在瑞士，所以她们只需在瑞士纳税。

然而，值得注意的是，”居住地和纳税地有时会发生冲突，” 托佩维建议：“因此要尽可能地搞清情况，并在不同国家之间尽量实现税务上的协调一致。”

双重征税

原则上，瑞士纳税人要在瑞士为他/她在世界范围的全部收入纳税，包括在国外的收入。不过，这只适用于所在国与瑞士没有税收协定的情况。

瑞士与许多国家签署了避免双重征税协定(DTA)。该协定能够避免个人或公司为同一笔收入受到双重征税。双重征税协定规定了哪国可以对哪些收入征税，在两国都有权征税(通常是针对收入征税)的情况下，该协定针对如何避免双重征税做出了规定。

通常，同时在两个国家工作的人必须在纳税地申报全球资产和收入，即使全部或部分收入已在另一国纳税。

“如果所在国与瑞士之间没有协议，就有可能出现双重征税的情况。有时，瑞士方面会关注是否已在另一国纳税，”托佩维说。

不过，她还是提醒：”如果在瑞士提交的纳税申报表不完整，即使已在其他国家纳税，也可能被视为逃税。而如果并未在任何地方纳税，那就真有问题了。”

登记和注销

同时，一些瑞士城市要求本地居民在国外连续逗留超过三个月(90天)后需注销户口，这样可以被当作海外瑞士人，从而对纳税产生影响。

据Soliswiss的负责人介绍，大多数瑞士市政府能够灵活处理，比如允许在国外逗留时间延长至最长六个月左右，在特殊情况下甚至可以长达一年。各州和各市通常都留有一定回旋余地，但各地的情况不尽相同。

“为了提高透明度，我总是建议人们及时与市政府和税务局取得联系，”托佩维说。

管理多个国家的财务

十多年来，卡琳*每年冬天都会在斯堪的纳维亚半岛生活一段时间。她是那里一家旅游公司的共同所有人。此外，她还在瑞士的一家旅行社工作。

在一个语言不通、对其规章制度也一知半解的国家经营一家公司对任何人来说都不是件容易的事。”如果没有一个了解当地制度的商业伙伴，我永远都不敢迈出这一步。”

像卡琳这样的情况，必须分清公、私财务状况，并有明确的现金源。以免引起官方不必要的质疑，因此，在每个有经济活动的国家都开设银行账户实际上是非常必要的。

尽管在多国拥有公司是合法的，但 “公司的形式和实际业务非常重要，因为这些对税收和社保有影响”，托佩维强调说。

社保：小心出现漏洞

在瑞士，所有有收入的人都必须参加瑞士的社会保险体系，即使不在瑞士居住也同样。

其他国家通常也有类似规定。但如果在多国工作，并不意味着必须在每个国家都缴纳社保。因为瑞士已与50多个欧盟和欧洲自由贸易联盟(EU/EFTA)国家，以及22个非欧盟国家签署了社会保险协定。在欧盟/欧洲自由贸易联盟内部，这些协定的目的是：即使从事跨境工作，也只需在一个国家缴纳社会保险。

而与未签署协定的国家之间的协调则更为复杂，可能导致双重缴费义务或缴费空档。

托佩维恩指出，许多在国外兼职的瑞士人常常陷入“行政陷阱”：例如频繁更改居住状态(如在某地登记或注销)会破坏社会保险和税务上的稳定性，尤其会影响未来的养老保障。这位专家建议：“为了确保良好的养老，最好能持续在同一个国家缴纳社保。”

每个人的情况各不相同，这取决于你的工作形式(受雇、自雇、外派等)、所在国家，以及是否存在与瑞士的相关协定。因此，直接联系所属的社保机构(Ausgleichskasse)，评估自己的具体情况，是最佳选择。

社交生活受到影响

生活于两个国家之间看似很有趣，但这种生活方式也有缺点。

“奔波在两个世界之间。每次回到其中一个世界，都必须重新适应，然后才会找到归属感，梅拉妮说。”人们有时会觉得我们一直在度假。但事实并非如此，”她的商业伙伴西里拉补充道。

卡琳则说，出发前的准备阶段让人感到疲惫和紧张：”我必须提前将近一年在当地寻找一套公寓，再为我在瑞士的公寓找到一个临时租客，并收拾妥当。”

这位来自伯尔尼的女士还表示，她的朋友圈会因她长期不在而受到影响。因为：”每次出发前的一段时间里，我都要将工作、家庭和筹备工作做好，所以几乎没有时间和朋友们在一起。”

做好计划

托佩维强调，妥善做好职业规划非常重要。最好找一位精通国际税务和社会保障法的顾问做好咨询。

因为只有很少的专家熟悉这些复杂的情况，尤其是对于欧盟/欧洲自由贸易联盟以外的国家。

中瑞跨国生活者需注意的五件事 1. 纳税义务不取决于国籍

即使你拥有瑞士国籍，只要在中国工作或经营业务，仍可能需要在中国纳税。 2. 避免双重征税

瑞士与中国签有避免双重征税协定(DTA)外部链接协定，可通过正确申报避免同一笔收入被两国重复征税。 3. 社保缴纳需明确

瑞士与中国未签署社保协定外部链接，跨国工作者需特别注意是否在两国都需缴纳社保，避免出现缴费空档或重复缴费。 4. 居住登记影响税务身份

在瑞士连续离境超过90天，可能需注销户籍，影响纳税身份及社保资格。 5. 建议咨询专业机构

如Soliswiss外部链接等机构可提供跨国税务与社保咨询，帮助你理清复杂情况，避免法律风险。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/dh)

*名字只在编辑部内部公开

