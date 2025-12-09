暈倒羊與億萬富翁：羅德島州的「瑞士村」傳說

本圖並非攝於提契諾州的鄉村地區，而是攝於美國的羅德島州。 Amory Ross/ Ocean Hour Farm

瑞士南部的提契諾州風景如畫，在那裡，村莊和農場依山傍水，美不勝收。而遠在美國的羅德島州(Rhode Island)境內竟也「藏匿」著這樣一座與眾不同的農場，其建築群散發著十分濃厚的提契諾風格-而這並非偶然。讓我們跟隨記者的腳步來到位於海邊小城紐波特(Newport)的「瑞士村」，進行一場糅合了奢華建築、慈善事業與基因科學等主題的超現實之旅。

早在19世紀末的美國「鍍金時代」(Gilded Age)期間，羅德島州的南部城市紐波特就已成為了超級富豪們的遊樂場。確切地說，這座被稱為「夏季白宮」的港口城市更像是個紙醉金迷、物慾橫流的超級名利場。在那裡，上流社會菁英們幾乎病態地熱衷於互相攀比和炫富。為了達到令鄰居或旁觀者羨慕的目的，他們要麼時常舉辦最獵奇的派對，要麼建造極致奢華的別墅豪宅。可諷刺的是，人們卻只是用「夏日度假屋」這種誤導性的字眼來輕描淡寫地稱呼這些富麗堂皇的建築物。

慈善家兼鐵路與採礦業大亨亞瑟·柯蒂斯·詹姆斯(Arthur Curtiss James)於1908年攜妻子哈麗特(Harriet)首次來到了紐波特。當時，所謂的鍍金時代已鼎盛不再，步入了日漸式微的階段，而此前流行了數十年的誇張奢靡之風也已悄然讓位於一種更為節制的生活方式。

換句話說，當時的環境對這對夫妻來說更為理想。在一本名為《亞瑟·柯蒂斯·詹姆斯——鍍金時代的無名巨人》(Arthur Curtiss James–Unsung titan of the gilded age)的人物傳記中，作者羅傑·沃恩(Roger Vaughan)將詹姆斯形容為一位行事低調的行業巨頭。由於不願將自己暴露在聚光燈下，亞瑟·柯蒂斯·詹姆斯迄今仍鮮少被人提及，其知名度自然遠不及同時代的約翰·戴維森·洛克菲勒(John Davison Rockefeller Sr.)、安德魯·卡內基(Andrew Carnegie)或是約翰·皮爾龐特·摩根(John Pierpont Morgan)等聲名顯赫的人物。

然而，低調的風格並不意味著與紐波特的名利場徹底絕緣。事實上，在詹姆斯夫婦這裡，金錢絕非問題，可為了遠離紐波特的豪宅雲集之地，他們特意選擇在偏僻的山丘上購買土地。在那裡，詹姆斯夫婦精心打造了他們的府邸，而其中的每道牆壁、每株植物以及每個海景視角都經過了恰到好處的設計，細節之處無不體現匠心。值得一提的是，這座被稱為「電報山」(Telegraph Hill)的小山丘並非出自天然，而是透過精準的炸藥爆破被巧妙地塑造成形。

除了一棟主別墅，詹姆斯夫婦豪華住所的組成部分還包括了另外兩座宅邸以及一座被稱作「藍園」(Blue Garden)的精緻且神秘的花園。其特別之處在於，詹姆斯的妻子哈麗特拒絕使用紅色、黃色或粉紅色等色彩輕浮的花卉來裝飾她的花園。然而，讓整個府邸建築臻於完美的一大要素卻是一座於1917年竣工的瑞士式農場。

源自於乳牛的村莊打造計劃

詹姆斯夫婦十分熱愛旅行，而亞瑟·柯蒂斯·詹姆斯最熱衷的便是航海。在多次遊歷歐洲大陸的過程中，這對夫妻也曾造訪過瑞士，而妻子哈麗特則對阿爾卑斯山南部地區典型的石砌式農莊村落著迷不已。

我們無從得知究竟是哪些瑞士村莊給詹姆斯夫婦留下了深刻印象，其中一大原因便在於許多地區的風貌已今非昔比。然而，位於提契諾州利文蒂納山谷(Valle Leventina)中的焦爾尼科小鎮(Giornico)極可能是詹姆斯夫婦曾經的駐足之地。 Keystone / Gaetan Bally

亞瑟·柯蒂斯·詹姆斯從已故的父親那裡繼承到了一群根西乳牛(Guernsey-Rind)。彼時，這群乳牛正棲身於新澤西州一塊即將被出售的土地上，而這位鐵路大亨則必須為這些牲畜的命運作出抉擇。在這種情況下，詹姆斯萌生出了一個奇特的想法，亦即仿照瑞士南部提契諾地區古鎮的風格式樣在他的府邸莊園中建造一座迷你村莊。如此一來，他既能妥善安置牛群，又能討得妻子哈麗特的歡心，可謂真正意義上的一舉兩得。

建築師格羅夫納·阿特伯里(Grosvenor Atterbury)特意選定了紐波特市山丘上的花崗岩原石作為建材來打造這座瑞士風格的迷你村莊。為了快速取得這些花崗岩，詹姆斯的採礦工具也被派上了用場。

詹姆斯夫婦的農場最初被命名為「驚喜山谷農場」(Surprise valley farm)。沃恩在傳記中推測，這個名字或許與電報山上因花崗岩爆破而意外出現的一塊谷地有關。然而，迄今為止，「瑞士村莊農場」(Swiss Village Farm)仍是流傳最廣的名稱。

不同尺寸的花崗岩塊為瑞士村的建築群增添了幾分真實感，但仍不足以完全掩蓋其人工痕跡。畢竟，詹姆斯夫婦的農場所在的紐波特與真正的瑞士之間相隔了一段太遙遠的距離。當時，在作家莉達·羅斯·麥凱布(Lida Rose McCabe)的筆下，這座農場有如「一家劇院，有著明顯被精心佈置過的舞台，而布幕也早已被拉開，只待好戲上場。」

攝於1917年的瑞士村。建築群於這一年正式竣工。此照片收藏於美國華盛頓國會圖書館(Library of Congress，LOC)的印刷品和照片區。 Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, DC, 20540 USA

儘管如此，詹姆斯夫婦建造的瑞士村莊仍不失為一座運作良好、功能齊全的農場。當時，約有一百多位員工為農場效力，而他們中的每一位均被贈予了一塊土地以供私人使用。透過這種方式，亞瑟·柯蒂斯·詹姆斯鼓勵他的農場員工們「嘗試創新並積極發揮各自的創意」。

從今日的視角出發，麥凱布當時使用的「嘗試創新」一詞就如同某種預言一般，前瞻性地揭示了瑞士村農場此後的發展命運。

1917年，亞瑟·柯蒂斯·詹姆斯的農場工作現場。此照片收藏於美國華盛頓國會圖書館的印刷品和照片區。 Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, DC, 20540 USA

瑞士村中的珍禽異獸

1941年，在詹姆斯夫婦去世後，他們的孫女哈麗特·費裡·馬尼斯(Hariett Ferry Manice)接管了農場。1975年，農場被出售，並被改建成為專門治療酒精依賴的醫療復健中心。1993年，此地又被改造成了殘障人士專用的訓練基地。

最令人意想不到的轉變發生在1998年。這一年，另一位財力雄厚的美國超級富豪、罐頭湯生產商金寶湯公司(Campbell Soup Company)的創始家族繼承人多蘭斯·希爾·漢密爾頓女士(Dorrance Hill Hamilton)隆重登場。值得一提的是，金寶湯公司的罐頭濃湯產品因美國著名藝術家安迪沃荷(Andy Warhol)而聞名於世。

作為一位常年生活在紐波特市的居民，漢密爾頓女士的慈善事業也包含了對重要歷史建築的保護。這位慈善家不僅對瑞士村莊農場進行了徹底的整修，還一併將週邊土地上的瀝青清除殆盡。

作為一名熱忱的環境保護主義者，漢密爾頓女士還創立了名為「瑞士村莊農場基金會」(Swiss Village Farm，SVF)的慈善組織。透過與卡明斯獸醫學院(Cummings School of Veterinary Medicine)的合作，漢密爾頓女士將羅德島州這個極具提契諾風情的村莊改造成了一個瀕危家畜保護中心。巧合的是，這位慈善家的暱稱「Dodo」恰好取自已經滅絕的渡渡鳥(Raphus cucullatus)。在該保育中心裡，人們可以看到不少珍稀動物品種的身影。這些動物要不是難以飼養，就是在肉奶產量方面缺乏經濟效益而瀕臨滅絕。

羅德島州的瑞士村如今重現昔日風采。 Maaike Bernstrom/ Ocean Hour Farm

自2002年起，近二十多年以來，瑞士農場及其周邊成了一些珍禽異獸棲居出沒的場所，其中包括犄角數目異常之多的多角羊和著名的「暈倒羊」。這種起源於美國田納西州的山羊品種由於患有先天性肌強直症，在遭受驚嚇或興奮等外界刺激時，它們會突然四肢僵硬，無法動彈並倒地，如同昏厥一般。

同時，農場建築群中忙碌的研究人員正致力於收集和冷凍保存從這些動物身上提取的遺傳物質，譬如胚胎、精液和血液等等。

瑞士村飼養的稀有動物之一：Navajo-Churro綿羊。 Good Focused, Llc

瑞士村莊農場基金會的使命已於2021年圓滿完成。基金會總共收集並冷凍保存了36個不同物種、逾1100只動物的遺傳物質，而這些樣本現今則存放於位於弗吉尼亞州弗蘭特羅亞爾(Front Royal，Virginia)的史密森尼生物保護研究所(Smithsonian Conservation Biology Institute，SCBI)的多蘭斯·漢密爾頓冷凍保存實驗室之中。

即便這些物種有朝一日會從地球上消失，但我們仍舊可以透過解凍被保存起來的胚胎，並藉助特定的宿主動物讓它們重獲新生。

瑞士村的故事：未完待續

儘管瑞士村莊農場基金會的活動已畫上句點，但羅德島州瑞士村的故事仍未結束。當下，一項由溫蒂·施密特(Wendy Schmidt)所進行的慈善行動計畫正在進行中。溫蒂的丈夫艾瑞克·施密特(Eric Sc​​hmidt)曾擔任Google的執行長。和漢密爾頓女士一樣，施密特夫婦也是堅定的環保主義者，並接管了紐波特的瑞士農場。早前，透過一份保護地役權協議，瑞士村莊農場基金會對農場土地的使用進行了約束和限制。所謂的保護地役權協議是一項旨在維護土地環境價值的法律協議。在嚴格遵守協議的前提下，施密特夫婦將農場改造成了海洋時光農場(Ocean Hour Farm )，致力於再生農業實踐的教育、研究與推廣。

再生農業 再生農業是指一種旨在長期改善土壤肥力、生物多樣性和保水能力並恢復退化生態系統的土地管理方式。 它融合了傳統農業、有機農業、永續農業、生態農業、農林業和保護性耕作等要素。目標是實現生態、經濟和社會永續性的綜合管理。 (資料來源：維基百科)

海洋時光農場的傳播部門經理希拉里·科圖恩(Hilary Kotoun)解釋道：「我們的工作向大眾完美展示瞭如何在一個整合性的生態系統中實現可持續農業及有效土地管理的目標。在這個系統中，人類和所有的動植物一起完成固碳、淨化雨水、培育土壤，並為全體社區生產和提供足夠的食物與膳食纖維。」

或許，施密特夫婦的海洋時光農場計畫與亞瑟‧柯蒂斯‧詹姆斯的最初想像截然不同，但若這位產業巨頭尚在人世，想必也會對此番嘗試創新的舉動贊不絕口。

(編輯：Samuel Jaberg，編譯自義大利文：Aikens Jun/gj，繁體校對：盧品妤)

