毕业后想留在瑞士，必须深入融入社会

加布里埃拉在瑞士生活了16年，也像瑞士人一样喜欢在山里徒步。 zVg

瑞士是一个很令人向往的地方，也很吸引海外学子前来求学，尽管在这里上大学的门槛不高，但要想毕业后找到工作留下来对于来自非欧盟国家的人来说却谈何容易。就算是瑞士人的后裔，如果没有瑞士护照，也会被同其他外国人一样对待。

我们前不久报道了一位来自厄瓜多尔，名叫加布里埃拉·普尔彻特(Gabriela Purtschert)的博士毕业生的经历，她虽然身为瑞士人的养女，在瑞士求学、生活了16年，取得了学位却无法留在瑞士。这个故事引发了热议。

瑞士资讯swissinfo.ch询问了相关部门，外国人怎样才能证明自己融入了瑞士社会？

苏黎世移民局吊销了她的居留证，理由是她未能深入融入瑞士社会。而加布里埃拉能讲一口流利的瑞士德语，还有一位继父，是生活在厄瓜多尔的瑞士侨民。至于为何认为她没有融入当地社会，苏黎世移民局法律部负责人并未做出具体说明，只是说目前正在等待诉讼结果。

融入海外瑞士侨民社团

瑞士资讯还询问了关于那些生活在国外，没有瑞士护照的侨民子女融入瑞士的情况，这位法务负责人对此也未作回答，理由是”在诉讼程序正在进行的情况下”，他无法发表评论。

而瑞士移民国务秘书处(SEM)发言人则回复说，当官方将某人”与瑞士的家庭或文化联系”作为决定他是否能留下来的考虑因素时，他/她在来源国与当地海外瑞士侨民社团的关系，可以”被视为个人和社会融入的一部分”。

但至于这个人(如加布里埃拉)是不是瑞士国民子女，其实并不重要。移民局”首先”要考虑的是”本人的国籍”，而不是父母的国籍。只有在特殊情况下，才会考虑”与瑞士的渊源”。

而对于语言，”仅仅掌握瑞士方言”并不能作为”充分融入瑞士的证明”。这位发言人表示：”遵守公共安全和秩序、尊重《联邦宪法》的价值观、掌握语言技能并参与经济活动或接受教育是融入瑞士的必要条件”。

海外瑞士侨民的子弟是否有特殊待遇？

按照瑞士移民国务秘书处的说法，针对没有护照的瑞士国民后代通过”特殊对待”获得永久居留许可，尚需明确的法律依据。但目前还没有这方面的法律。瑞士移民国务秘书处发言人还透露，联邦委员会已经明确表示，反对“特殊对待”来自第三国的瑞士国民后裔。

但特殊情况还是会特殊对待，这位发言人称，”瑞士国民的外籍后裔(仅限第一代)”若满足重新入籍或简化入籍的条件，就可以获得居留许可。”

这是一种”例外情况”。根据移民国务秘书处的规定，这并非法定权利，但各州移民局必须根据具体情况具体分析。因为”在某些情况下”，简化入籍或重新入籍程序除了需要与瑞士的密切关联外，还需要在瑞士居住。

瑞士资讯于8月报道了这一特殊的法律规定。

加布里埃拉的案例

然而，就加布里埃拉的这个情况，还有一个比较现实的问题，那就是她需要”与海外侨民团体”有多么紧密的关联？何况一个与瑞士有着浓厚情感关联的海外瑞士人后裔是否也必须符合这种融入标准？

她最近的亲属是瑞士人，那么与继父的每一次交谈以及每一次参加家庭聚会都应该被视为融入瑞士社会的表现-即便这些交流是发生厄瓜多尔。

加里布埃拉已经在瑞士生活了16年，在这里完成了学业，成为了一名高学历的专业人士。

但苏黎世移民局依然认为，在过去的16年中，她并未达到“与社会的密切或明确的深度融合”。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/dh)

