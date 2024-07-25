瑞士模特在曼谷疑遭刺杀身亡

据泰国媒体报道，这名24岁的模特同时也是香港公民。 EPA / BARBARA WALTON

一名瑞士模特在泰国曼谷遇害。警方怀疑这名24岁女子在该市东南角自己的家中被其丈夫用刀捅死。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Swiss model killed in Bangkok in suspected stabbing 原版 更多阅览 Swiss model killed in Bangkok in suspected stabbing

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根据泰国媒体周三(7月24日)的报道，这名活跃于国际舞台的模特上周四晚间(当地时间7月18日)遇害。她的丈夫将她送至医院，并声称这名女子试图自杀。警方已逮捕了这名男子。在察看过监控影像和案发现场后，他们怀疑此男子企图掩盖这起谋杀。

瑞士外交部已向Keystone-SDA新闻通讯社确认一名瑞士公民在泰国身亡的消息。有关部门不愿过多透露任何细节。

这名女子之前的模特经纪公司告诉《曼谷邮报》，这名瑞士女性曾为他们工作多年，他们的合同已在去年年底到期。乐基儿、丹妮尔·格雷厄姆(Danielle Graham)等知名模特也都曾效力于这家公司。

这篇报道还透露，遇害女子也是香港公民。