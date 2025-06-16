The Swiss voice in the world since 1935
登录
海外瑞士人
瑞士資訊–繁體版

移民為瑞士帶來的不僅是負擔更有繁榮

「我們也會向美國、杜拜、新加坡外派人才，」Michael Hermann說。
「我們也會向美國、杜拜、新加坡外派人才，」Michael Hermann說。 Keystone / Michael Buholzer

瑞士是移民輸出國，同時又有大量移民湧入。近幾年歐洲經濟發展頹勢盡顯，與鄰國相比，瑞士的經濟尚還穩健，這與它吸收了不少精英人士息息相關，其中也不乏從德國、法國高校畢業的中國莘莘學子。「這是開放、全球化國家的典型特點，」政治分析家Michael Hermann說，以下是對他的採訪。

此内容发布于
12 分钟

我在瑞士联邦议会担任编辑和特派记者，负责瑞士海外侨民的政治新闻报道，并管理我们的政治脱口秀节目“Let's Talk”。 我在90年代初进入地方新闻行业，曾在多个新闻领域工作，担任管理职务，并报道各种话题。我自2017年起在瑞士资讯工作。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

瑞士資訊swissinfo.ch ：Michael Hermann先生，您有過「移居國外」的想法嗎？

Michael Hermann：我曾經「移居」過，從伯爾尼的鄉村搬到了蘇黎世的城市。

對我來說也算是「移民」了，因為落腳蘇黎世一點都不容易。但現在我已累積了一定的社會資本，可不想再失去了。

也就是既沒有對遠方的嚮往也沒有鄉愁？

對的，沒有，我不想離開這兒了。

瑞士是一個受歡迎的移民目的地國，這意味著瑞士在許多方面都做得很成功嗎？

是的，當然它的地理位置也不錯。它有著許多寶藏：風景優美、山景壯麗、湖泊絢麗！瑞士沒有礦產，所以什麼都要靠自己，這反而成了它的優勢，因為那些依靠自然資源的國家，往往都排在它後面了。

而且憑藉著它自由、重民親民的文化，瑞士已成為令人嚮往的工作及居住地，吸引了許多不在此生活，卻看重這裡的人。

為這些成功付出了什麼代價？

在短時間內來了大量的人，這帶來了挑戰。我們的基礎建設-交通系統、居住空間、賴以休養生息的自然環境都不堪負荷。

這便激起了「防禦心態」。瑞士人認為自己並非生活在曼哈頓，而是在有鄉村根基的國家。許多人自問：到底會走向哪裡？這些「成長之痛」是確實可見的。但我們也要意識到，人們更容易直接感知移民帶來的壞處，而忽略好處。

好處，比如說？

我們來回顧一下：冷戰結束後，瑞士經濟曾停滯一時。但自2000年代中期以來，瑞士的經濟相當穩健，與鄰國相比也是如此：經濟成長良好、國庫充盈，可加大基礎建設。即使在危機時期瑞士也是穩定的。

而這穩健階段的開端，與移民大量湧入的時間高度重合，湧入的不僅是普通勞動者，更有高素質的專業人才。

正是這些渴望打拼的人，為瑞士注入了巨大活力。尤其當本土社會趨於「躺平」時，他們帶來的堪稱雪中送炭。

但移居國外的人也大幅增加了。瑞士因此既是移民遷入國也是遷出國，這難道不奇怪嗎？

這並不矛盾。一個移民國肯定是一個開放的國度，這種開放意味著雙向流動，當然來的比走的多。但瑞士經濟強勁、人民富足、學歷也受到普遍承認，所以人們也可以選擇移居海外。

此外還有退休一代，他們的退休金在瑞士的購買力有限，但在西班牙或其他國家生活成本會大大降低。

這就讓退休後遷居國外變得富有吸引力。雖然有人批評他們沒有把退休金消費在瑞士，但移居的人也沒有使用瑞士的基礎建設。

他們離開甚至讓出了位置？

對的，然而移居國外也要付出代價。離開的人放棄了那些原本可以讓生活更簡單的人際關係和社會網絡，留在這裡其實也是不錯的選擇。

當您思考移民問題時，也把社會資本考慮在內了？

當然了，設想一下，一位來自蘇丹的醫生逃難至此，她必須從頭開始。這些人失去的東西很多：從社會地位到人際網絡。

Michael Hermann是民調研究所Sotomo的創辦人兼負責人。他曾攻讀地理學、國民經濟學和歷史學，並在蘇黎世大學地理研究所任教。 Hermann在瑞士出版了《政治景觀地圖集》(Atlas der politischen Landschaften)，並開發了政治蛛網分析模型「智慧蜘蛛」(Smart Spider)。
Michael Hermann是民調研究所Sotomo的創辦人兼負責人。他曾攻讀地理學、國民經濟學和歷史學，並在蘇黎世大學地理研究所任教。 Hermann在瑞士出版了《政治景觀地圖集》(Atlas der politischen Landschaften)，並開發了政治蛛網分析模型「智慧蜘蛛」(Smart Spider)。 ZVg

住房問題其實也是一個社會關係網的問題。移民湧入意味著房屋市場上的競爭者越來越多。

在這方面比起外來移民，本地人往往更有優勢，因為他們有現成的人脈。看看我周圍，大多數人找房子都是透過私下管道(編者註：房源未進入市場)。

而無論是普通移民或外籍專家都沒有這樣的社會網絡，只能在房屋市場上尋找覓食，他們的租金也往往比較貴，因為他們只能接受市場上的供應。

他們推高了價格。

我們還要看到：他們的房東大多是退休金基金的投資者。移民付房租，也間接保障了我們的退休金。而瑞士人往往享受低租金或住在自家房子裡。

所有的房主和房產繼承人都會從房價上漲中受益，而他們中的大多數都是本土瑞士人。

那也要看地段

對，但這種房地產帶動起來的活力席捲了瑞士的大部分地區。

所以說整個國家高檔化(編者註：非褒義)了，您同意嗎？

高檔化(Gentrifizierung)這個概念是負面的，然而它描述的是一種價值提升。我們誰不想生活舒適、收入高。我們的國家福利更好、人民生活更好，這些都不是負面的。

不可避免，有些東西漲價了，特別在「住」的方面，因為居住空間可不是那麼容易擴充的，特別在瑞士，這裡對建房的反對呼聲很高。

但在就業市場上又是另一番景象。實行者自由流動政策之初，最大的擔憂就是怕失業率上升。

人們擔心移民會把崗位搶走。但目前的情況恰恰相反，移民帶動了經濟發展，有更多的新公司來了，創造了更多的工作。

您把移民描繪成社會繁榮的發動機，為了維持這一切我們需要移民，那何時才算完呢？

從長遠來看，我並不擔心移民過多，世界人口在可預見的未來會急劇減少，而且速度越來越快。

現在瑞士的總和生育率已低於1.3(每位女性生育子女數)。這意味著，若沒有移民，每一代的人口將減少逾1/3。

看看東德，人口萎縮引發許多挑戰：財政拮据導致學校關停、大眾運輸癱瘓。衰退的過程比成長階段更難應對。

即使我們的人口沒有減少，經濟也會缺乏活力：鄉村旅館紛紛關門，村莊中心逐漸凋敝。與人口成長相比，一個停滯不前的地區更讓我擔憂。

許多事物都在變革之中，而瑞士人民黨(SVP)則利用了這種情緒：人們在自己的國家感到陌生，這裡不再是我們的瑞士。您做了民意調查，這種感覺是可測的嗎？

是的，但情況也改變了。 70年代人們將矛頭指向義大利人；90年代則是從巴爾幹戰爭中逃離的前南斯拉夫人。

此後又是德國人，“他們讓我們產生了陌生感”，現在人們也不提了，又開始說外籍人士(Expats)。

我們的民調也揭示出另一個變化：70年代那種傳統的對外來文化入侵的恐懼已不佔主流。大部分民眾相信，瑞士在文化上受益於移民。

那些不滿更多來自對超負荷運轉的基建的擔憂。談論這類話題的也不再侷限於國家保守派，或在農村地區，許多城市裡的左派同樣感到壓力。

這些城市中產階級突然意識到，他們再也無法換房，作為家庭也無法購買獨棟住宅–因為這類房產變得高不可攀。這是否會阻隔住房的流動性？

確實可能會出現惡性循環。尤其是老人家往往住在過大的房子裡，卻不能搬離，因為小公寓比較貴。這使得現有的住房空間無法合理利用。

同時瑞士人也不太愛搬家。我們的研究顯示：人們通常在20歲出頭因職業或學業原因首次搬遷家庭；第二次搬家多發生在30-45歲之間，因為要組建家庭；此後幾乎不再搬遷。這在瑞士很典型。

但人們依然嚮往遠方、嚮往搬離。瑞士電視台(SRF)的移民主題節目《出發吧》 (Auf und davon)已播出第16季，至今仍令人著迷。您如何解釋這現象？

沒錯，坐在沙發上追尋這樣的夢確實很愜意。我們從調查中也了解到，去遠方是許多瑞士人的夢想。

這與瑞士國土面積狹小有關，人們很快就能抵達邊境，所以即便是在邊境那一邊發生的事，也讓我們感覺很近。

瑞士歷來是一個開放的國家，走出過許多外籍勞工，並且在國外開創了事業，如路易雪佛蘭(Louis Chevrolet，編者註：美國雪佛蘭汽車的創始人之一)。

這種情況已改變。如今人們為了職涯發展會出國2 、3年。這是全球化國家的典型特徵嗎？

這是富裕國家高素質人才的典型流動模式。您描述的也正是外派人員(編者註：或稱外籍人士)。

我們也會向其他國家如美國、杜拜或新加坡輸送外派人員。他們在那裡停留幾年，卻並未真正切斷與瑞士的聯繫，所以也很難百分之百地融入當地社會。

當他們回到瑞士時，是否會為這裡帶來更多國際元素？

我們是一個全球化的國家。即使我們試圖放緩這一進程，這種全球化的精神已無法再被裝回瓶中。

(編輯Samuel Jaberg，編譯自德文：宋婷/xy，繁體校對：盧品妤)

相关内容

移民国瑞士：很多人想来，很多人想走

许多人移民瑞士，但也有许多人离开瑞士。2013年到2022年间，平均每年有15.5万外籍公民迁入瑞士，同期的迁出人口约为9万人。这相当于，在瑞士，每迁入100名移民，就约有60人迁出(象征性图片)。

此内容发布于 移民瑞士对很多人来说是可望而不可即的梦想，以至于我们几乎忽略一个事实：并不是每个来到瑞士的人都会留下。在这个阿尔卑斯山国，迁出人口的比例其实很高。每年离开瑞士的9万多名外国人都是谁？

更多阅览 移民国瑞士：很多人想来，很多人想走

阅读最多
海外瑞士人

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
34
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
13
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
瑞士楚尔市(Coire)，格劳宾登州移民融入办公室的信息传单。

相关内容

鸠占鹊巢还是雪中送炭：移民要限制还是要鼓励？

此内容发布于 在包括瑞士在内的许多发达国家，外籍人口的迁入是人口增长的主要源头。尽管在未来，老龄化社会和劳动力市场可能对移民产生更大的需求，但针对移民问题的讨论变得越来越针锋相对。是否存在“合理”的移民门槛？本文收集了相关数据以及人口学家的见解。

更多阅览 鸠占鹊巢还是雪中送炭：移民要限制还是要鼓励？
虽然欧盟和瑞士使用不同的货币，但彼此之间的经济联系却十分紧密(象征性图片)。

相关内容

八张图，看懂瑞士与欧盟的经贸关系

此内容发布于 瑞士与欧盟在2024年年底达成了一揽子新的双边协议。这些协议不仅关乎双方经贸往来，也深刻影响着欧洲内部与周边国家的合作格局。本文梳理了瑞士与欧盟长期以来密不可分的经济联系，并通过一组关键数据为您揭示其中脉络。

更多阅览 八张图，看懂瑞士与欧盟的经贸关系

相关内容

瑞士是移民国家吗？谁可以移民瑞士？

瑞士属于外籍居民比例最高的国家。外籍移民大多数来自欧洲。近年来，瑞士繁荣的经济和人员自由流动政策的引入，是吸引劳动力前来瑞士的重要因素。瑞士人口中外籍居民高比例的另一个原因在于，瑞士的入籍政策十分严格。

更多阅览 瑞士是移民国家吗？谁可以移民瑞士？
许多人移民瑞士，但也有许多人离开瑞士。2013年到2022年间，平均每年有15.5万外籍公民迁入瑞士，同期的迁出人口约为9万人。这相当于，在瑞士，每迁入100名移民，就约有60人迁出(象征性图片)。

相关内容

移民国瑞士：很多人想来，很多人想走

此内容发布于 移民瑞士对很多人来说是可望而不可即的梦想，以至于我们几乎忽略一个事实：并不是每个来到瑞士的人都会留下。在这个阿尔卑斯山国，迁出人口的比例其实很高。每年离开瑞士的9万多名外国人都是谁？

更多阅览 移民国瑞士：很多人想来，很多人想走

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团