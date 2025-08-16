消息人士：川普向泽伦斯基提议让乌克兰享类北约保证

（法新社基辅16日电） 法新社引述消息人士报导，美国总统川普向乌克兰总统泽伦斯基及欧洲国家领袖提议让乌克兰享有类似北大西洋公约组织（NATO）的安全保证，但俄罗斯总统蒲亭会否接受令人怀疑。

其中1名要求身分保密的外交界消息人士透露，川普（Donald Trump）是在昨天结束与蒲亭（Vladimir Putin）于美国阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）举行的高峰会后，今天稍早在返回华府的专机上与泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）等人通话时，谈到这项提案。

这名人士说：「美方提议的乌克兰安全保证之一，是北约组织之外的类似北约第5条款保障，且假设蒲亭会同意。」

法新社指出，北约集体安全便是依据第5条款原则，也就是只要其中1成员国遭到攻击，整个联盟就会一同保卫。

川普在飞机上先与泽伦斯基讨论稍早的川蒲会，之后再让欧洲众领袖及北约秘书长吕特（Mark Rutte）加入通话。

消息人士说：「美方在与（泽伦斯基）总统对话时谈到这个（联合安全保证）提案，接着与欧洲人一同对话时再度提及。」

另名知情人士证实有这类讨论，但这名人士也说：「没人知道这如何可行，以及蒲亭怎么会同意，因为他绝对反北约，也显然反对让乌克兰主权得到真正实际的保障。」

乌克兰长久以来渴望加入北约，但俄罗斯却以此为理由之一对其发动全面战争。一些西方圈子表达过反对乌克兰加入北约，川普本人也一再排除让乌克兰加入北约的可能性。

泽伦斯基定于18日抵华府与川普磋商。第2名消息人士透露，两人将讨论若有川普、蒲亭和泽伦斯基3方峰会将是何种形式，以及基辅的欧洲盟友在和平谈判、领土议题及安全保证方面会扮演何种角色。