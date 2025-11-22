涉洗钱与非法捐款 美国嘻哈歌手米歇尔判刑14年

（法新社华盛顿21日电） 美国90年代嘻哈乐团「流亡者」成员米歇尔的律师今天证实，米歇尔遭到美国法院判刑14年，罪名是涉入金额高达数10亿美元的马来西亚诈骗案，并协助资金流入美国政坛。

现年53岁、1990年代畅销团体「流亡者」（The Fugees）的创始成员米歇尔（Pras Michel），2023年因涉及马来西亚华裔商人刘特佐（Low Taek Jho）主导的马来西亚主权财富基金「一马发展公司」（1MDB）弊案，被判洗钱及违反竞选资金法等罪。

该计画让数百万美元资金流入美国前总统欧巴马（Barack Obama）2012年连任竞选活动。

陪审团审理期间，包括好莱坞影星李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）出庭作证，最终裁定米歇尔10项刑事罪名成立。

此外，米歇尔还被判串谋、伪造罪以及未申报担任外国政府代理人等罪嫌。

他同时因2017年于美国总统川普（Donald Trump）首度执政期间，代表中国非法游说而受审，当时意图协助北京引渡被控诈骗超过10亿美元、涉及数千投资人的企业家郭文贵回中国。

米歇尔的律师泽登伯格（Peter Zeidenberg）表示，当事人将提出上诉，他形容判决极不合理。

美国司法部检察官去年指出，米歇尔「为金钱背叛国家」，「将数百万美元非法外国捐款引入美国总统选举」，因此必须严惩。

2010年代初，如今据信藏身中国的逃犯刘特佐，利用从一马发展公司弊案盗取的数十亿美元，在美国投资豪宅、不动产、艺术品以及好莱坞电影，如李奥纳多狄卡皮欧主演的好莱坞电影「华尔街之狼」（Wolf of Wall Street）等。

一马丑闻曝光后导致马来西亚前首相纳吉（Najib Razak）政府在2018年垮台，随后纳吉也被定罪入狱。