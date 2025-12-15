澳广：雪梨海滩枪击案 凶嫌疑与伊斯兰国有关

（法新社雪梨15日电） 澳洲广播公司今天报导，在雪梨邦代海滩（Bondi Beach）犹太节庆中枪杀15人的父子枪手，疑似与伊斯兰国（Islamic State, IS）组织有关。

警方尚未说明昨天发生的这起大规模枪击案动机，但表示此案明显属于反犹主义的恐怖攻击。事发当时，当地正举行犹太节日「光明节」（Hanukkah）庆祝活动。

调查本案的高阶官员告诉澳洲广播公司（ABC），在枪手停放于海滩的车内发现两面伊斯兰国旗帜，不过新南威尔斯州（New South Wales）警方表示，无法证实这项说法。

这对父子的详细身分陆续曝光。案发时，这名身穿黑衣的50岁父亲与24岁儿子被发现并肩站在小桥上，以长枪射击海滩上的民众。

警方侦查人员说，这名父亲在与警方交火时遭击毙，当地媒体称他为阿克拉姆（Sajid Akram）。

阿克拉姆持有6把枪执照。警方认为这些枪支全数被用在澳洲最着名海滩上，杀戮与伤害享受阳光的民众。

内政部长柏克（Tony Burke）今天向记者表示，这名父亲在1998年持学生签证首次来到澳洲。2001年，他获得发给澳洲公民或永久居民配偶的签证。