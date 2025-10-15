澳智库：澳洲必须以非常规政策吓阻中俄威胁

（法新社雪梨15日电） 澳洲智库「澳洲战略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）今天表示，澳洲必须汲取过去游击叛乱事件的经验，采取「非常规吓阻」政策因应中国和俄罗斯等国的威胁。

根据澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS）协议，澳洲将在15年内向美国购买至少3艘维吉尼亚级潜舰（Virginia class submarine），最终自行建造。

然而澳洲战略政策研究所报告警告，在潜舰到位前，澳洲仍面临重大的防御空窗期。无党派的澳洲战略政策研究所资金来自澳洲国防部和美国国务院。

报告作者群写道：「澳洲传统上仰赖『强大盟友』和延伸核吓阻，如今似乎已不再可靠。」

他们说：「澳洲有办法填补当今的吓阻缺口：我们只需要超越传统思维。」

澳洲战略政策研究所坦言，澳洲在面对中国等对手时「居下风」，但从1990年代车臣对抗俄罗斯的游击战经验可知，小规模力量也能对强大许多的敌人造成重大损害。

作者群写道：「历史证明创新概念与非对称能力可以在冲突前和冲突期间发挥吓阻效果。」

他们警告：「澳洲的吓阻概念无法应对中国以及俄罗斯、北韩和伊朗等其他专制政权当前实行的竞争性质。」

澳洲战略政策研究所指出，北京日益频繁运用所谓「灰色地带」战术，包括网路战、胁迫与颠覆等未达战争门槛的行动，显示澳洲需要更灵活且反应迅速的政策。

澳洲战略政策研究所也认为，澳洲可参考新加坡前总理李光耀将新加坡形容为「毒虾」的概念，以及瑞士和波罗的海国家的「豪猪」战略。

澳洲战略政策研究所呼吁重新设立具备广泛权力并能监督澳洲情报机构的「国家安全顾问」职位，并改革间谍法和国防法，以促进新政策的实施。

澳洲正加速军事扩张，力图强化对中国的防御能力，尽管中国同时是澳洲最大的贸易伙伴。

澳洲计划逐步将国防支出提升至国内生产毛额（GDP）的2.4%，但仍远低于美国要求的3.5%。

根据澳洲政府预估，光是AUKUS潜舰计画在未来30年内就可能耗资高达2350亿美元（约新台币7.2兆元），引发外界批评。