澳洲撤销以色列极右政治人物罗斯曼签证

（法新社雪梨18日电） 以色列一名极右派政治人物罗斯曼前往澳洲展开巡回演讲前夕，澳洲政府今天撤销了他的签证，称不接受有人入境「散播分裂」，演讲主办方则说这是「恶毒的反犹太行为」。

罗斯曼（Simcha Rothman）原本预计在澳洲犹太人协会（Australian Jewish Association）举办的活动上发表演说。他隶属的「国家宗教党－宗教锡安主义」（National Religious Party―Religious Zionism）是以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）执政联盟成员之一。

然而，澳洲内政部长柏克（Tony Burke）表示，澳洲不会接受有人来澳洲「散播分裂」。

柏克指出：「如果你是来澳洲散播仇恨跟分裂讯息，我们这里不欢迎你。」

签证被取消后，罗斯曼依规定3年内不得前往澳洲。

澳洲犹太人协会执行长葛瑞格里（Robert Gregory）谈到，罗斯曼此行是为了「声援面临反犹浪潮的澳洲犹太人社群」，且与中东地区当前情势无关。

葛瑞格里说，取消罗斯曼的签证是「恶毒的反犹太行为」，并指控澳洲政府「热衷」于针对犹太社群和以色列。