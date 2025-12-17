澳洲海滩枪击案英勇阻抗凶手 罹难夫妻获各界赞扬

（法新社雪梨17日电） 在澳洲邦代海滩（Bondi Beach）大规模枪击事件中丧生的一对已婚夫妻，因英勇试图阻抗枪手而获得高度赞扬。行车记录器画面显示，他们在攻击开始时曾与枪手搏斗。

阿克拉姆（Sajid Akram）和其子纳维德（Naveed Akram）14日晚间对海滩上犹太节日「光明节」（Hanukkah）活动群众开枪扫射，造成15人死亡、数十人受伤。

行车记录器画面显示，69岁的退休技工葛曼（Boris Gurman）将年长的攻击者扑倒在地，试图夺走他手中的长枪。

长年住在邦代的葛曼当时成功地握住阿克拉姆的武器并指向枪手，而葛曼61岁的妻子苏菲亚（Sofia）冲向丈夫身旁支援。

据报导，阿克拉姆随即取得另一把枪攻击，导致这对夫妻最终遭枪击身亡。

葛曼家族在声明中表示：「最近几天我们看到一段画面，显示波瑞斯（Boris，葛曼之名）在索菲亚支援下，试图解除攻击者的武装以保护其他人。」

声明指出：「虽然失去波瑞斯与苏菲亚的痛苦无法减轻，但我们对他们的勇气与无私感到无比骄傲。」

「这正是波瑞斯与苏菲亚的为人，在危急时刻，本能且无私地伸出援手，帮助他人。」

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，葛曼夫妇是「澳洲的英雄」。

他说：「我要向波瑞斯与苏菲亚致敬。波瑞斯在恐怖分子下车时，主动攻击其中一人…这也导致他们夫妇因此丧命。」

此外，水果摊贩阿迈德（Ahmed al Ahmed）在攻击中的英勇行为也获得赞扬。画面显示，枪击发生时，阿迈德在停放的车辆间躲避，随后成功地从其中一名攻击者手中夺下枪枝。

阿迈德与枪手搏斗后肩部多处中弹，预计今天接受手术。（编译：徐睿承）