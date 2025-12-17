澳洲邦代海滩枪击案 主嫌被以15项谋杀与恐攻罪起诉

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨17日电） 澳洲发生数十年来最严重的大规模枪击事件后，警方今天起诉涉嫌邦代枪击案的纳维德（Naveed Akram），罪名包括恐怖主义、15项谋杀罪及多项其他罪行。

新南威尔斯州警方表示：「警方将在法庭上指控该男子从事导致死亡、重伤及危及生命的行为，以推动宗教目标并在社区引发恐惧。」

警方在声明中指出，「初步迹象显示，这是一场受到澳洲列名恐怖组织的伊拉克与黎凡特伊斯兰国（ISIS）启发的恐攻。」伊斯兰国（Islamic State）亦称ISIS。

当局表示，纳维德和他的父亲阿克拉姆（Sajid Akram）14日傍晚，在雪梨知名的邦代海滩（Bondi Beach）对一场犹太节庆活动开枪，造成15人死亡、数十人受伤。

受害者中包括一名10岁女童、两名大屠杀幸存者，以及一对在试图阻止攻击时遭枪杀的夫妻。

纳维德在枪击事件中遭警方重伤，当地媒体报导，他昨晚从昏迷中苏醒。阿克拉姆则在与警方交火中被击毙。

警方表示，纳维德还被控40项蓄意谋杀伤害他人罪，以及公开展示遭禁的恐怖组织标志等罪名。

警方在一辆登记在纳维德名下、停在海滩附近的车内发现了两面自制的伊斯兰国旗帜。

警方说，纳维德仍在医院接受治疗，将于今天以视讯连线方式出庭。（编译：陈政一）