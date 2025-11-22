狩猎传统vs当代保育 泰国少数民族争取祖传文化

afp_tickers

2 分钟

（法新社曼谷22日电） 在泰国一处森林深处，一名年轻男子手持吹箭筒在灌木丛中奔跑，随即朝一只猴子射出带有毒药的箭矢。

众人边相互呼喊边包抄，猎物随即倒地。

这样的狩猎方式是马尼克人（Maniq）延续几百年的传统。马尼克族是泰国最小的少数民族之一，也是全国最后以狩猎维生的民族。

然而，包括教育和医疗等定居生活的各种诱因正在改变他们的生活方式。

马尼克人现在要求土地所有权，他们表示这些土地世世代代属于他们，但如今却被泰国法律划为保护区。

现年18岁的拉卡巴邦（Dan Rakpabon）是马尼克族最年轻的猎人之一，仍在学习森林生活的规则。这次他将猎物带回铺满树叶的竹棚。

他将动物用火烧去毛皮后，小心地分割，再将肉平均分配给族人，家族人数越多，分到的肉也越多。

他说：「每次打猎我都很开心，这就是我们的粮食。」

然而在泰国保育区内，野生动物受到保护，这样的猎杀行为已属违法。

全球许多原住民族都面临类似困境：在弃守传统生活方式的压力下，为捍卫祖传土地权益而奋斗。

事实上，尽管有研究显示原住民族以低密度方式使用森林，往往有助于保护生物多样性，许多时候他们却成为环境保育政策的受害者。

这一点在泰国有些官员也有所认识。

考班达（Khao Banthat）野生动物保护区主任蓬瓦（Chutiphong Phonwat）说：「我们对马尼克族的传统生活方式并不担心。」

「他们没有破坏森林。」