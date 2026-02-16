王毅批日相高市涉台言论 日本外务省发文回应

（法新社东京16日电） 中国外交部长王毅上周出席国际会议时，强烈抨击日本首相高市早苗「台湾有事」的国会答询是「复活军国主义的阴魂不散」。日本外务省就此发文反驳，并表示透过外交管道严正反映。

高市去年在日本国会接受质询时指出，若「台湾有事」伴随对方使用武力的情况，有可能构成日本能行使集体自卫权的「存亡危机事态」。北京当局认为这是在暗示可能以武力介入台湾海峡，为此震怒之外也向日方提出抗议。

王毅在14日出席德国慕尼黑安全会议时批评高市当时的言论，并称「这是直接挑战中国的国家主权，直接挑战台湾已经归还中国的战后国际秩序」。

他当时也形容高市言论「错误」，表示「揭露了日本侵略殖民台湾的野心未泯、复活军国主义的阴魂不散。」

日本外务大臣茂木敏充则在会议后的座谈会反驳，主张「中国的主张与事实不符，缺乏根据」。

日本外务省昨天在社群平台X用日文与英文发文形容王毅14日的发言「不适当」，并反驳「日本加强防卫力是为了因应严峻程度增加的安全保障环境，并非针对特定的第三国」。

这篇贴文提到台湾议题时表示，「期待透过对话和平地解决，这个立场并未改变」。

另外，贴文也意有所指地针对中国指出，「国际社会之中，有些国家长年持续不透明地扩张军事能力，持续加强透过武力、威压方式尝试片面改变现状」。