环保政策大转向 川普政府松绑燃煤电厂排放

（法新社纽约20日电） 美国川普政府今天敲定一项规定，废除前任总统拜登所制定、针对燃煤和燃油发电厂更严格的环境标准，并称此举恢复了「美国的能源主导地位」。

美国环境保护署（EPA）表示，这次对2024年一项关于汞暨有毒气体排放标准（Mercury and Air Toxics Standards, MATS）政策的逆转，将在不损害繁荣的情况下保护公众健康。

但环保团体表示，这项变革是白宫推动广泛撤销环境政策的一环，将增加大众罹患心肺疾病、癌症及过早死亡的风险。

争议点在于拜登政府的环保局于2024年4月为保护公众健康和减缓气候变迁所制定的措施，当时的环保署表示，这些标准要求燃煤电厂控制本身90%的碳污染。

这些规定还要求将有毒金属及汞的排放量减少超过2/3，这项政策仅能透过对老旧燃煤发电厂进行重大升级才能达成。

根据新闻稿内容，川普政府的环保署今天表示，拜登的规定对煤炭行业「施加庞大成本和繁文缛节」。

环保署长泽尔丁（Lee Zeldin）说：「拜登贺锦丽政府的反煤炭法规，试图透过监管来消灭我们能源经济中这个至关重要的部门。」

「川普的环保署知道，我们可以同时发展经济、增强基载电力，并保护人类健康与环境。」

但自然资源保护会（Natural Resources Defense）透过新闻稿表示，此举是「川普政府削弱或取消基础环境与公众健康保护措施的更大规模行动的一部分」。

自然资源保护会资深律师沃克（John Walke）说：「煤炭行业正在衰退，废除洁净空气保护措施并不能让它复苏。」

「这只会导致更多的气喘发作、更多的心脏问题和更多的过早死亡，特别是在那些生活在燃煤电厂阴影下的社区。」

这项行动标志着川普为巩固煤炭产业所做的最新努力。煤炭长期以来被认为是最肮脏的化石燃料，也是气候变迁的一大祸害。