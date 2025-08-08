我撰写关于人工智能技术的快速发展及其对社会可能影响的报道。
我来自英国，曾在伦敦BBC工作，之后移居瑞士，加入瑞士资讯。
我的工作重点是制作科学和技术主题的视频和播客。我专注于开发适用于手机观看的讲解型视频，将动画与纪录片风格相结合。
我在苏黎世艺术大学学习电影制作和动画，并于2004年开始在瑞士资讯担任视频记者。从那时起，我专注于为我们的视觉产品制作不同风格的动画。
生产过程的多个阶段需要专业的设施和昂贵的设备。因此，半导体制造需要大量的投资和熟练的技术。
2025年07月28日
在全球芯片竞赛如火如荼之际，瑞士也在悄然发力。一项由高校、科研机构与企业携手推动的“芯片FabLab”计划，正试图推动“小而精”的瑞士半导体产业发展。它不追求与大国拼产能，而是聚焦高端定制芯片与前沿技术。瑞士半导体的这场集体行动，能否成功维持住本国产业的国际竞争力？
有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？
人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？
瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。
2025年01月27日
日前，美国将瑞士排除在无限制获取人工智能所需芯片的盟友名单之外。美国试图通过限制先进芯片技术的出口，防止中国在人工智能和军事领域取得优势。在此背景下，美国对芯片出口实施了更严格的管控政策，这也波及到瑞士等未被列入“最亲密盟友”名单的国家。
2025年02月04日
拜登政府对中国及其他国家实施了芯片限制，美国与中国这两个科技超级大国展开日趋激烈的AI竞争。在一个日益由AI主导的未来中，瑞士这个以中立著称的国家，能否成为关键的调解者，甚至引领全球数字信任体系？
2025年02月03日
农历春节除夕夜，十几个人形机器人身着东北花棉袄，手持红手帕登上中国央视春节联欢晚会舞台；而人工智能初创企业DeepSeek(深度求索)发布的全新开源人工智能模型“DeepSeek-R1”也正在打开人工智能创新洪流的闸门。与此同时，瑞士正在为美国限制人工智能芯片的对瑞出口而焦虑不已。
