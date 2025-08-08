半导体的制造过程

制造用于计算机、智能手机、汽车、运输和许多其他设备的半导体芯片是一个成本高昂且耗时的过程。

生产过程的多个阶段需要专业的设施和昂贵的设备。因此，半导体制造需要大量的投资和熟练的技术。

