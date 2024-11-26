瑞士奢侈品市场：增长重心从中国移向美国

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知更鸟当选2025年瑞士年度飞禽
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瑞士公众将知更鸟(Robin)选为2025年瑞士年度飞禽。知更鸟胸前羽毛火红，歌声清脆动听，是瑞士花园和森林中最常见的鸟类之一。
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瑞士物价监督员抨击瑞士仿制药溢价
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瑞士物价监督员的一项研究表明，瑞士最便宜的仿制药药品(generic medicines，是一种治疗用药品，其化学成分与原来受到药品专利保护的药品相同。原始药品的专利权到期后，通用名药物才可销售。因其化学活性成份与原始药品相同，所以被认为与原始药品等效。)价格是其他国家同类药品价格的两倍还多。
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濒危小龙虾重归瑞士河流
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瑞士西北应用科技大学(University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, FHNW)的两名研究人员人工培育出白螯小龙虾，并将这种高度濒危的物种放归大自然。
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瑞士与邻国的饮食文化差异
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一项新调查显示，四分之三的瑞士人认为吃饭是一件令人愉悦的社交活动。吃的是否健康倒是其次。
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狮子座流星雨将划过瑞士夜空
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观星爱好者近日有机会观赏流星划过夜空。直至11月30日，狮子座流星雨将持续点亮整个星空。
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瑞士性工作者频繁遭受暴力侵害
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据一项探索性研究发现，性工作者在瑞士也频繁遭受暴力侵害。
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人工智能可减少科研所需动物数量
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瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)的科研人员研发了一种由人工智能技术支持的新方法，可以更有效地分析实验小鼠的行为规律，从而减少生物医学研究中实验小鼠的数量。
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瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎
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瑞士联邦统计局于日前宣布，2022年，瑞士家庭平均每月可支配收入为6’902瑞郎(约合人民币56’333元)，保持了往年的稳定水平。
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瑞士将成立科学诚信能力中心
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瑞士高校联席会议(Swiss University Conference)就在瑞士建立科研诚信能力中心达成一致。
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社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源
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瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现，女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。
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