瑞士奢侈品市场：增长重心从中国移向美国

在中国低迷市场中寻找新出路的瑞士奢侈品业。 KEYSTONE

瑞士奢侈品行业继续在中国低迷的市场中受挫。

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根据瑞银集团周一(11月25日)发布的一份调研，尽管中国市场在过去一段时间一直是瑞士奢侈品业最强劲的增长动力，但随着这一主要增长市场的不确定性日益显现，奢侈品业未来一年的重心将逐渐转向美国。除了股市表现良好，其政治局面逐渐趋于稳定，有利于刺激奢侈品需求。

瑞银集团专家预测，明年美国奢侈品业增长率大约可达5%左右。据分析人士称，增长的主要驱力将是珠宝业及高端腕表。劳力士、百达翡丽等奢侈表被越来越多的富人视作投资产品。瑞士奢侈品集团历峰集团(Richemont)也因此保持着最受青睐企业之一的地位。

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不过，该研究也指出了瑞士企业在美国市场可能面临的风险。例如，美国可能会对欧洲进口商品征收关税，并将其转嫁到消费者身上，从而推高奢侈品的价格。