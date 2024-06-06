“阿尔法一号”：瑞士战斗机在高速公路上起降

此次并非瑞士空军首次高速公路演习。1988年9月3日，瑞士空军曾在上瓦尔登州(Obwalden)的高速路上进行过一次名为“NOSTRA”的军事演习。 KEYSTONE

本周三(6月5日)，瑞士空军在沃州帕耶讷(Payerne)和阿旺什(Avenches)两市之间的高速公路上举行军事演习。

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在这次名为“阿尔法一号”(Alpha Uno)的演习中，高速公路的部分路段被临时改造成战斗机跑道。

据瑞士空军公布的消息，预计有8架F/A-18型战斗机在演习期间起降。此次演习的目的是测试并提高瑞士空军分散防空的能力。所谓分散防空，是指在极短的时间内将人员及物资分散到全国各处的能力。瑞士军队表示，这样做的原因之一是欧洲日趋紧张的安全形势。瑞士需要提升国防能力。

瑞士空军在卢塞恩和伯尔尼有三处喷气式飞机机场。据其表示，机场集中在少数几个地方，很容易受到攻击受损。因此，空军希望测试其战斗机能否在高速路等临时场地使用，并检测其飞机和飞行员的起降能力。

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军队发言人Mathias Volken向Keystone-SDA新闻社介绍，参加演习的飞机将在高速公路上降落，再原地起飞。起飞准备包括为飞机加油。

为准备此次演习，必须拆除高速公路中间的防撞护栏。此外，为确保飞行安全，需要在路面上设置特殊标记。演习结束后，护栏会重新装回，路面标记也会移除。

相关工作由军队、瑞士联邦公路局(Federal Roads Office, FEDRO)以及沃州和弗里堡州警察部门协作完成。

由于演习区域将大范围封锁，近距离观看不太可能。