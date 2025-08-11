特朗普将瑞士一步步推向欧盟

导火索：美国总统特朗普于“解放日”当天宣布对瑞士产品征收31%的关税。如今已正式生效的却是39%的关税。 Keystone-SDA

美国推行39%的新关税在瑞士引发震动。但这令那些主张与欧盟建立更紧密联系的人抖擞了精神；同时也确定了瑞士在安全政策方面会更加积极地向国际社会靠拢。以下是Giannis Mavris的分析。

相关内容

瑞士与欧盟最新签订了“第三套双边协议”，并将举行全民投票，这可能会给瑞士的外交政策带来最重要的转向。虽然议会的相关工作要从 2026 年才开始，投票更是遥遥无期，但瑞士就此展开的争论现已进入白热化。

美国偏偏选择了8月1日-瑞士国庆节当天-宣布加征关税，这为争论又添了把火。同时也为支持“双边协议”的人增加了新的口实。

相关内容

相关内容 瑞士与欧盟签订第三套双边协议 此内容发布于 瑞士身处欧洲中部，却没有加入欧盟。作为一个小国独立于欧洲之外，有很多限制，因此瑞士联邦以签署双边协议来平衡与欧盟之间的关系。前些年瑞士与欧盟之间因为在签署框架协议的问题上无法达成一致，而一度关系紧张，现在双方终于通过谈判签署了一套协议。 更多阅览 瑞士与欧盟签订第三套双边协议

8月7日美国对瑞士商品征收创纪录的39%的进口关税措施已正式生效。这犹如在瑞士民众中投入一颗炸弹，特别对以出口为导向的瑞士工业而言无疑是一记重击。机械工业是瑞士的重要产业，其协会主席直言不讳地将此称之为 “对瑞士的攻击”。工业界代表与政治家们担心会出现大规模裁员，目前已有首批企业申请了短时工作制。

关税引发震动还有另一重原因：当美国总统特朗普于“解放日”(Liberation Day)当天宣布全面加征关税后，瑞士是首批与其展开谈判的国家之一，而当时瑞士面临的关税是31%。

那时瑞士政府迅速采取行动，并单方面宣布已达成一项“协议”：双方就一份共同声明达成一致，美国计划对瑞士产品征收10%的关税。

这与瑞士把美国当作“姐妹共和国”的自我认知十分契合：当联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)称自己“与特朗普建立了沟通渠道”时，似乎也印证了瑞士的特殊地位。对“特殊的瑞士”而言，这样的结果才合情合理。

自19世纪以来瑞士的政治世界始终贯穿着这种“特殊论”，这也为世界大战中瑞士的中立地位提供了注脚，并成为引发“国家精神防御”的导火索-冷战期间，正是这一论调令反对派在瑞士被列入黑名单。从20世纪90年代初开始，“瑞士特殊论”逐渐演变为一种政治口号，它主张与欧洲一体化保持距离。

高关税令选民基础最雄厚的右翼保守党-瑞士人民党(SVP)陷入尴尬境地。过去该党的高层多次表达对特朗普的赞赏，并力主与美国建立更紧密的经济联系-其目标是减少与欧盟的贸易往来。瑞士对欧盟的出口约占其出口总额的一半，而对美出口仅占约18%。

相关内容

相关内容 瑞士和美国曾是一对姊妹共和国 此内容发布于 曾经，瑞士和美国被称为一对姊妹共和国，前不久唐纳德·特朗普(Donald Trump)的前驻瑞大使再次提及了这个称谓，的确，这两个国家在很长一段时间一直在相互影响着对方。 更多阅览 瑞士和美国曾是一对姊妹共和国

右翼自由派媒体《Nebelspalter》旋即指出造成这一经济损失的“罪魁祸首”：政府及行政部门中“激进亲欧”的左翼，是他们破坏了与美国的谈判，其目的是“让民众接受”与欧盟的“第三套双边协议”。这一说法围绕“一个显然颇具影响力的外交官及官员群体”展开，但却没有任何证据支持。不过凯勒-苏特在其他场合发表了自己的看法，在一场新闻发布会上她强调：美国总统在会谈中很快便明确表示，基于对瑞士的贸易逆差他要征收高额关税。

尽管有了联邦主席这样的解释，8月7日以后瑞士的每个人都还在大声争论着：瑞士是如何陷入这般田地的？不过显而易见的是，“第三套双边协议”看着似乎更顺眼了，至少暂时如此。

最棘手的是与欧盟的关系

无论美国市场对瑞士的某些行业来说有多么重要，瑞士的未来还是取决于与欧盟的关系。但伯尔尼(瑞士首都)与布鲁塞尔(欧盟总部所在地)的关系，则是瑞士国内最主要的政治分歧之一。

相关内容

相关内容 八张图，看懂瑞士与欧盟的经贸关系 此内容发布于 瑞士与欧盟在2024年年底达成了一揽子新的双边协议。这些协议不仅关乎双方经贸往来，也深刻影响着欧洲内部与周边国家的合作格局。本文梳理了瑞士与欧盟长期以来密不可分的经济联系，并通过一组关键数据为您揭示其中脉络。 更多阅览 八张图，看懂瑞士与欧盟的经贸关系

瑞士从未真正讨论过是否要加入欧盟，因为民调显示，绝大多数人对此持反对态度。但问题在于，瑞士到底应该在多大程度上参与欧洲的内部市场，以及各机构与基础设施的建设与运作？多数政党表示支持已达成的协议；而右翼则主张孤立，从传统上主张与欧盟保持最大距离。

毫无疑问，瑞士的左翼阵营在关税冲击中有所斩获，他们向来亲欧。而那些此前绝不轻易表态的人，如今也支持与欧盟建立更紧密的联系，特别是工商业和中间党派人士。

愈发重要的欧洲安全倡议

瑞士向欧盟的靠拢也体现在其他方面-例如在安全政策领域。首先这自然与俄罗斯有关：俄罗斯入侵乌克兰彻底动摇了瑞士的安全感。

相关内容

相关内容 俄罗斯将欧洲中立国推向北约 此内容发布于 瑞士希望能与北约更紧密地合作；其他中立国家也在设法接近北约组织，欧洲大陆正在尝试稳固自己的安全防线–这里是一个概述。瑞士会加入北约吗？短期内似乎不太可能；然而瑞士已经开始讨论与这一军事联盟加强军事合作的话题，而且这受到了几乎全部政治阵营的支持。 更多阅览 俄罗斯将欧洲中立国推向北约

其次与美国的特朗普有关：在这场战争中他的反复无常令人不安；特别是他散布怀疑论调，当冲突爆发时美国可能不会站在北约盟友一边时。

这一切推动了欧洲的安全倡议在近几年取得进展，瑞士也参与其中。例如瑞士参与了多个“永久结构性合作”(Pesco，德)外部链接项目-这是欧盟的一种军事合作机制；还加入了“欧洲天空之盾倡议”。目前瑞士还在审议是否加入欧盟庞大的“重新武装欧洲”(ReArm Europe)计划。

政府、行政部门与多数政党已达成共识：瑞士应在军事上向欧盟靠拢；正如其与北约的合作，瑞士的中立地位还要得到尊重。民调显示，这一做法在民众中获得了广泛支持。

相关内容

相关内容 欧洲军事更加抱团，瑞士也要加入其中 此内容发布于 瑞士政府已决定参与进欧盟的军事项目。这对瑞士的中立性意味着什么？瑞士资讯swissinfo.ch的分析。 更多阅览 欧洲军事更加抱团，瑞士也要加入其中

与在经济领域不同，在安全问题上最重要的是信任和可靠。同美国相比，欧洲伙伴才是理性与稳定的港湾。

瑞士政府已表示，将继续在美国为降低关税而游说，并计划通过一系列措施支持本国经济。但这些都难以在短期内奏效。在新闻发布会上，联邦主席凯勒-苏特总结道：“我们希望与美国建立规范的关系，它是(我们)重要的贸易伙伴，但我们也不会为此而不计代价。”

(编辑：Benjamin von Wyl，编译自德语：宋婷/gj)

相关内容

相关内容 我们关于外交事务的时事通讯 瑞士处在不停变化的世界里。欢迎您和我们一起观察瑞士的外交政策及其发展。我们会对此话题进行深入分析。 更多阅览 我们关于外交事务的时事通讯