能否得到瑞士的工作许可，取决于很多因素，其中包括你的来源国、学历、接受过的培训、你所掌握的技能等，同时国家还有配额规定。

瑞士对来本国工作的外国人实施一套双轨制许可制度。前一类适用于欧盟及/或欧洲自由贸易联盟(EFTA)成员国的公民，他们一般可在求职期间在瑞士逗留3个月。而在积极求职期间，逗留期也可延长至6个月，但需确保你已经在当地求职中心登记在册，并且具备求职的良好个人能力。

如果你持续提供个人积极主动求职的相关证据，这一许可也能够最多延长至1年，因为求职中心会认为你确实一直在试图就业。在此期间，你会从已登记的求职中心处获得一份6个月时效的短期居留许可。如需了解关于瑞士各类工作许可详细信息，请参见下文。



2016年6月，英国全民公投结果尘埃落定：英国人民选择脱离欧盟。英国执行人民的意愿在与欧盟谈判磋商期间，仍会保留其欧盟成员国的身份。此后，对于希望在瑞士工作的英国公民而言(英)外部链接，脱欧最终会给他们的职业前景带来怎样的影响，还是个未知数。



欲更多了解针对欧盟/EFTA成员国公民的信息，请访问联邦移民秘书处(英、德、法、意)外部链接的相关网页。



来自所有其他国家-即俗称的“第三国”-雇员，如果拥有能够胜任相应岗位的良好资质，便可获准进入瑞士数额有限的劳动力市场。每年，瑞士会向欧盟以外的其他国家求职者提供大约7500份B类和L类工作许可证。



欧盟(EU)或欧洲自由贸易联盟(EFTA)成员国公民拥有瑞士工作许可者，其家庭成员-无论个人国籍-也有权来瑞士与其团聚，并在瑞士居住。此处所指的家庭成员包括配偶、21周岁以下的子女，或需要该人提供经济赡养义务的父母、祖父母。



欲更多了解针对其他国家(非欧盟/EFTA)成员国公民的信息，请访问联邦移民局(英、德、法、意)网站的相关网页。

瑞士各州行政机构负责签发工作许可证。如需了解更多详细信息，请访问瑞士联邦移民事务处官方网站(多语)外部链接。



针对非欧盟/EFTA成员国公民的规定

来自第三国-既非欧盟国家也非瑞士-的公民必须持有工作许可。对申请许可的规定与大多数欧洲人相比要严格得多，且经常是与雇佣关系直接绑定的。拥有一纸聘书只是通往获得许可之路的一个步骤而已。

只有在瑞士劳动力市场或欧盟/ETFA成员国找不到合适人选时，第三国公民才能在瑞士就职。雇主必须证明已“尽力”尝试过寻找合适的瑞士人、欧盟/ETFA成员国公民或已在瑞士并有工作许可的外国人。此外，雇主还必须证明为何那些优先考虑对象无法胜任这一工作。

最有机会取得工作许可的人包括经理、专家和其他高素质人员，这主要指那些具有大学文凭和专业经验的人。申请人也有可能被要求通晓一门官方语言。

外资企业、临时教职、管理层或专家调动、高素质科研人员，或某些涉及艺术文化等领域的工作也可能包含在特殊情况下的工作许可。

对申请程序所需时间并没有限制，但总体而言，文件齐全、无需太多后续操作的简便申请(如高层经理的调动)最短可能只需3周。其它申请可能持续数月。更多资料请查阅对非欧盟/EFTA成员国公民规定。

与欧盟/ETFA成员国公民一样，对“第三国”公民的工作许可可细分为几类，分别由不同字母代表。它们是：

L类：短期居留许可

一般在瑞士工作不超过一年的外国人可被授予这类许可。雇佣合同的期限决定了它的有效期，但也可以延期，在某些特例中，只要许可持有人为同一个雇主工作，就可延期至最多24个月。这类许可也适用于在瑞士的短期逗留和继续教育与培训。

B类：长期居留许可

按惯例，第一次申领的这类居留许可有效期不会超过1年。B类许可通常需要每年申请延期，且不应有申请人依赖社会福利为生等冲突性情况。这类许可有配额限制。它还包括对持有人居住地(须住在发放许可的州)的限制，且与雇主绑定。各项税务直接从工资中扣除。

C类：永久居住许可

在瑞士无间断逗留10年后，第三国公民原则上可以获得C类许可。美国和加拿大公民则必须无间断逗留5年。C类许可持有人可自由更换雇主和居住地(州)。各项税务不再直接从工资中扣除。

居留许可的发放由各州负责，并送交联邦批准。欲了解申请程序的详细信息(去何处申请、填写哪种表格、申请用时等)，请联系相关部门。办理部门的名单(英、德、法、意)可在这里找到。

欲了解申请程序的更多信息，请访问这里：申请程序(英、德、法、意)外部链接。

针对欧盟/EFTA成员国公民的规定

欧盟/EFTA成员国公民受益于自2002年起生效、随后通过修订更新适用于更多新成员国的人员自由流动协议。总体而言，该协议赋予这些国家公民入境、逗留、求职或自雇的权利。

如需了解您所属的某一特定欧盟/欧洲自由贸易联盟成员国有关瑞士工作许可的具体信息，请访问瑞士联邦移民事务秘书处(多语)外部链接。

2014年2月9日瑞士全民公投通过了限制欧盟/欧洲自由贸易联盟雇员人数的规定，瑞士政府继而采取了一项在就业受雇方面瑞士人优先于非瑞士人的措施。某些特定工作-即该行业失业率高于所有行业整体平均水平、并且由瑞士联邦经济部选定的行业的企业雇主，必须在2019年12月31日之前在当地失业办公室登记广告招募。



发放给欧盟/ETFA成员国公民的主要工作许可被细分为几类，分别由不同字母代表。它们是：

L类：临时居留许可

欧盟27个成员国/欧洲自由贸易联盟成员国公民只要在瑞士拥有一份有效期为3至12个月的雇佣合同，便有权获得临时居留许可。如需了解有关此类居留许可的更多详细，请参见此处(多语)外部链接。

B类：短期居留许可(外籍居民常住许可)

这类居留许可发放给拥有无限期或至少1年期雇佣关系的人。该许可有效期为5年，只要雇佣关系继续，就可自动再延长5年。即便如此，如果该人失业长达12个月以上，其居留延期就可能只限1年。在瑞士居住但并无有酬工作的人(前提是他们有足够经济支持)也可以取得B类许可。

欧盟/EFTA成员国公民的有自雇意向者只要能证明自己能做到收支平衡，就可得到有效期为5年的B类居留许可。

C类：永久居住许可(外籍居民定居许可)

来自欧盟/EFTA成员国公民在瑞士连续无间断逗留5年后，就可取得无限期有效的永久居住许可。尽管如此，根据瑞士联邦移民事务处的规定：“在瑞士定居的权利不受任何时间或条件限制。瑞士联邦移民事务处(SEM)有权决定官方批准定居许可的最早日期。”此外，该许可允许持有者自由更换居住地(州)和雇主。欲查询更多关于永久居住许可的相关信息，请查阅网站(多语)外部链接。

G类：过境工作许可

来自欧盟/欧洲自由贸易联盟成员国的跨境通勤者，特指国籍为欧盟/欧洲自由贸易联盟成员国、定居于欧盟/欧洲自由贸易联盟成员国，并且在瑞士工作的人(无论该人是自雇人士，还是受聘于瑞士境内公司)。

所有过境雇员每周必须至少回国外的主要居所一次。更多信息可查阅G类过境工作许可证(欧盟/EFTA国民)(英、德、法、意)外部链接。

得到居留许可的保证？然后该怎么做？

计划在瑞士逗留超过3个月和/或工作的欧盟/ETFA成员国公民，在到达瑞士的14天内或开始工作前-以较早者为准，必须通知计划逗留市镇的有关部门。

所有其他人员也有同样的登记期限，但他们还有些额外步骤必须遵行。一般来说，如果您来瑞士工作，您的雇主在您入境前会安排签证事宜。这一步完成后，您必须在动身前往瑞士之前，把护照送交您本国有权受理签证申请的瑞士使馆或领馆以获取签证。到达瑞士后，您必须通知您将逗留的市镇。有关部门会将您的文件送交州移民局，由后者发放形似驾驶执照的新版居留许可。只有来自第三国的L类、B类或C类许可申请人会收到这种新的信用卡式的居留许可。其他人员收到的仍然是旧版护照形式的居留许可。

去当地市政部门登记时，您需要带上护照、护照照片、雇佣合同及医疗保险凭证。对申请材料有非常具体的要求，因此预先联系州移民局咨询需交材料的详细信息对您会很有帮助。您可在这里找到联系地址。

瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram